Tipsport extraliga 2025/26

Střet mocných, zase nenápadný Třinec. Jak vypadá extraligové semifinále? A co čekat?

Autor:
  21:35
Dva týmy odpočívaly, dva musely ve čtvrtfinále projít maximálním počtem zápasů. A hned tři dokonce absolvovaly předkolo. Hokejová extraliga vyhlíží semifinálové bitvy. Hodně vyhecovaný souboj se očekává od série Pardubic se Spartou, v play off se obě mužstva potkávají po devatenácti letech. Třinec se pak ve druhé dvojici po stejně dlouhé době utká s překvapením z Karlových Varů.
Část 1/4

Pardubice (1.) – Sparta (7.)

Jakub Kovář v brance Sparty řeší těžkou situaci v utkání s Pardubicemi.

Když se naposledy potkali, titul slavili Pražané. To se psal duben 2007, extraligové finále. Od té doby Sparta marně vyhlíží další primát. Ani letos se nepočítá s tím, že by čekání měla utnout. Nadřela se v pětizápasovém předkole proti Kladnu, proti Plzni zvládla poprvé v historii sedmý zápas, po obratu ze stavu 1:3 na utkání.

Teď je tu nejtěžší vyzyvatel. Vzhledem k ambicím a finanční síle asi nejvýraznější rival posledních let. Vítěz základní části, který dominanci potvrdil hned ve čtvrtfinále, kdy ve čtyřech duelech vyřadil obhájce titulu z Komety. K tomu všemu si Dynamo před semifinále dopřává dlouhou desetidenní pauzu.

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Tak ohromný rozdíl by se po sparťanských třech dnech odpočinku měl projevit. Ale totéž se dalo tvrdit už před čtvrtfinále. Každopádně Pardubicím patří role favorita, s nabitou sestavou, v které vyčnívá produktivní reprezentační duo Lukáš Sedlák, Roman Červenka.

Vzdorovat se jim pokusí Filip Chlapík. Kapitán, který Spartu táhl takřka celým rozkolísaným ročníkem. V play off se k němu připojil zadák Jakub Krejčík, aktuální lídr bodování. Ve střetu mocných má jejich tým šanci na úvod využít toho, že je v zápasovém tempu. Jak se série bude vyvíjet? V základní části vyhrály třikrát Pardubice, třikrát se ale rovněž prodlužovalo.



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

31. března 2026  21:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.