Střet mocných, zase nenápadný Třinec. Jak vypadá extraligové semifinále? A co čekat?

Pardubice (1.) – Sparta (7.)
Když se naposledy potkali, titul slavili Pražané. To se psal duben 2007, extraligové finále. Od té doby Sparta marně vyhlíží další primát. Ani letos se nepočítá s tím, že by čekání měla utnout. Nadřela se v pětizápasovém předkole proti Kladnu, proti Plzni zvládla poprvé v historii sedmý zápas, po obratu ze stavu 1:3 na utkání.
Teď je tu nejtěžší vyzyvatel. Vzhledem k ambicím a finanční síle asi nejvýraznější rival posledních let. Vítěz základní části, který dominanci potvrdil hned ve čtvrtfinále, kdy ve čtyřech duelech vyřadil obhájce titulu z Komety. K tomu všemu si Dynamo před semifinále dopřává dlouhou desetidenní pauzu.
Tak ohromný rozdíl by se po sparťanských třech dnech odpočinku měl projevit. Ale totéž se dalo tvrdit už před čtvrtfinále. Každopádně Pardubicím patří role favorita, s nabitou sestavou, v které vyčnívá produktivní reprezentační duo Lukáš Sedlák, Roman Červenka.
Vzdorovat se jim pokusí Filip Chlapík. Kapitán, který Spartu táhl takřka celým rozkolísaným ročníkem. V play off se k němu připojil zadák Jakub Krejčík, aktuální lídr bodování. Ve střetu mocných má jejich tým šanci na úvod využít toho, že je v zápasovém tempu. Jak se série bude vyvíjet? V základní části vyhrály třikrát Pardubice, třikrát se ale rovněž prodlužovalo.