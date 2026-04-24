Čím to je? Jindy trpí, teď i přes dohled válí. Hvězdy v play off nezvykle září

Nade všemi vyčnívá Roman Červenka. Jako v první v historii play off už potřetí překonal dvacetibodovou hranici, ve čtvrtek připojil další zásah. A jeho kolega Lukáš Sedlák zapsal body hned dva. Celkově jich i s Mandátem mají dohromady v play off už 49!
Místo třetího do party tentokrát zaskočil Miloš Kelemen. Otázkou však je, zda toto spojení vydrží.
Vítězství 4:2 a srovnání série na 2:2 totiž slavil soupeř. Tradičně ho drží lajna s Andrejem Nestrašilem a bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíky. Zdánlivě ve stínu, přitom bodů nakupila 42. Teď se nechala zastoupit. Pro změnu také neustále produktivními útočníky Oscarem Flynnem s Liborem Hudáčkem z druhé pětky.
„Je to specifická situace, většinou jak se týmy už znají, včetně přesilovek, vynikají hlavně hráči z třetích a čtvrtých řad,“ uznává také Václav Skuhravý.
Vary bránily třineckou první formaci asi nejlépe, hrály s mladým týmem, bruslivým, a tak soupeře dobře dojížděly.