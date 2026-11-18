Od příští sezony už týmy nebudou hrát v play off dva zápasy ve dvou dnech po sobě, ale vždycky minimálně s jednodenní pauzou.
Končí tak výjezdy fanoušků, kteří vyrazili například z Brna do Liberce, zaplatili ubytování v hotelu na jednu noc a během dvou dní stihli podpořit svůj oblíbený klub ve dvou zápasech.
Teď z toho budou třídenní „tripy“ a minimálně dvě noci v hotelu.
Proč? Vedení extraligy má pro změnu jasný argument.
Nekonečné prodloužení bude už od prvního utkání čtvrtfinále. V tomto ohledu jsme vnímali i názor fanoušků a odborné veřejnosti, aby rozhodující utkání sezony nerozhodovaly samostatné nájezdy.