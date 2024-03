Hradec už nemá kam ustoupit. Vyčistíme hlavu a pojedeme vyhrát, burcuje Eberle

„Musíme se zaměřit na koncovku, protože teď rozhodla. Je ale potřeba také si vyčistit hlavu, máme volno a do Pardubic pojedeme vyhrát,“ říká kapitán hradeckého mužstva Jan Eberle.

A to v situaci, kdy si Mountfield po středeční domácí porážce 0:1 už nemůže dovolit žádné zaváhání. V sérii na čtyři výhry totiž prohrává 1:3.

Mluvil jste o koncovce, ta podle vás rozhodla čtvrtý zápas?

Viděli jsme další vyrovnané utkání. My jsme v něm bohužel nevstřelili žádnou branku, proto jsme nemohli vyhrát. Góly nám tentokrát chyběly, což je rozdíl mezi mužstvy a také důvod, proč jsme prohráli.

Na zápasy prohráváte 1:3. Jak hodnotíte průběh série, která tato dvě mužstva vůbec poprvé v play off svedla proti sobě?

Všechny zápasy jsou na krev, všechny se mohou přiklonit na jednu či druhou stranu. V tom čtvrtém to bohužel nebylo v náš prospěch. V zápasech máme šance, vytváříme si je, dostaneme soupeře pod tlak, ale tentokrát jsme to nezúročili.

Ve druhé třetině zatím posledního utkání jste měli místy až drtivý tlak. S jakým záměrem jste šli do poslední při vědomí, že byť nejtěsnějším rozdílem stále prohráváte?

Že musíme pokračovat v taktice, kterou nám trenéři ordinují. A že musíme dát branku.

Po inkasované brance krátce před polovinou zápasu jste soupeře dlouhé minuty svírali v jeho obranném pásmu. Proč z toho nebylo alespoň vyrovnání?

Musíme jít ještě víc naproti tomu, tenhle tlak, který nebyl první a ani poslední, přetavit v góly.

Snažili jste se, měli jste velký tlak, ale soupeř dobře bránil, blokoval střely. Jak je těžké se do těch nejvýhodnějších prostorů vůbec dostat?

Všude se dá dostat, ale nám se to moc nevedlo. Myslím si, že to není nic, co by se nedalo v dalším zápase zlepšit.

Jde o velmi náročné duely, jak se cítíte po fyzické stránce?

Výborně a myslím, že je to vidět i na ledě.

Co říkáte výkonu pardubického gólmana Romana Willa?

To nás vůbec nezajímá.

Při vaší hře bez brankáře došlo ke kuriózní situaci, když kapitán Pardubic Lukáš Sedlák střílel do odkryté branky, ale trefil jednoho z hlavních rozhodčích. Gól jste tak nedostali. Jak jste to viděl vy?

Mohlo to být zakázané uvolnění, mohl to být gól. Nikdo se už nedozví, zda by puk letěl do branky nebo mimo ni. Skončilo to na zakázaném uvolnění, my jsme vyhráli vhazování a ještě měli šanci vyrovnat.