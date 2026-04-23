Soupeři k vítězství pomohl i Ondřej Kacetl. Domácí gólman v prodloužení vytáhl fantastický zákrok lapačkou proti Romanu Červenkovi, jenž už z úhlu mířil do prázdné brány.
Oceláři to měli nahnuté, ale jsou zpátky v sérii. Bude zajímavé sledovat, jak Pardubice ve čtvrtek večer (začátek v 17 hodin) na ztrátu takřka vyhraného duelu zareagují.
„Nesmíme koukat na způsob, jakým jsme prohráli. Jestli nás Třinec přejel, nebo otočil v podstatě rozhodnutý zápas... My jsme vyhráli dvě domácí utkání, Oceláři teď první taky. Kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak to bereme,“ řekl útočník Jáchym Kondelík.
Chtěl za každou cenu udržet hlavu nahoře. Nabádal svůj tým k dalšímu zodpovědnému výkonu. Že by se snad protivník dostal na koně, to si nechtěl připustit.
„Třinec má pod stropem vyvěšených pět titulů. O jeho síle všichni víme, máme k ní obrovský respekt. My máme ale taky skvělý tým, musíme to všechno hodit za hlavu a ve čtvrtek znovu makat na sto procent,“ burcoval.
I za dva spoluhráče Vladimíra Sobotku s Jakubem Laukem, kteří museli ze středečního zápasu odstoupit kvůli bolestivým blokům.
„Nakoplo nás to. Nevím, v jakém jsou kluci stavu, ale věřím, že se ještě vrátí,“ nepochyboval Kondelík. „V play off je každý potlučený, my i Třinec. Patří to k tomu.“
Daleko nepříjemnější byly pro Pardubice jiné dva momenty. Nejdříve gól Tomáše Kundrátka na 3:4, který se i po skončení zápasu hodně řešil kvůli možnému ofsajdu.
Trenér Filip Pešán nechtěl s trenérskou výzvou riskovat, mluvčí klubu Jan Mroviec ve čtvrtek dopoledne na sociální síti X napsal, že dle dalších záběrů, které mají Východočeši k dispozici, se o ofsajd nejednalo.
1/4 Videotrenér @HCPCE V. Čech i trenér F. Pešán včera udělali správné rozhodnutí, když si nevzali trenérskou výzvu po gólu na 4:3. Záběry z ofsajdové kamery potvrdily, že šlo o regulérní gól, tudíž by Dynamo příliš riskovalo, že bude následně vyloučené.— Jan Mroviec (@JMroviec) April 23, 2026
Hosty zasáhla i vyrovnávací trefa Andreje Nestrašila. Před bránou proti němu vystoupil obránce Tomáš Dvořák, ale třinecký útočník ho dokázal prostřelit mezi nohama a následně překonal i gólmana Romana Willa.
„Museli jsme se logicky trochu stáhnout a nebýt už tak aktivní, ale pořád jsme se drželi nějakých našich vzorců. Měli jsme smůlu, Dvořka byl skvěle v lajně střely, ale Nestrašil je výborný hráč. Prostě našel skulinku, takový je hokej,“ přijal Kondelík.