Tipsport extraliga 2025/26

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Marek Votke
  12:50
V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na zápasy. Teď vedli nad Oceláři 4:1, v sérii 2:0. A možná klíčovou partii nakonec ztratili v prodloužení.
Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana Willa před Danielem Kurovským a Patrikem Kochem z Třince. | foto: ČTK

Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy.
Pardubický Jiří Smejkal cloní výhled třineckému brankáři Ondřeji Kacetlovi.
Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.
Pardubický John Ludvig a Richard Nedomlel z Třince v debatě s rozhodčím.
17 fotografií

Soupeři k vítězství pomohl i Ondřej Kacetl. Domácí gólman v prodloužení vytáhl fantastický zákrok lapačkou proti Romanu Červenkovi, jenž už z úhlu mířil do prázdné brány.

Oceláři to měli nahnuté, ale jsou zpátky v sérii. Bude zajímavé sledovat, jak Pardubice ve čtvrtek večer (začátek v 17 hodin) na ztrátu takřka vyhraného duelu zareagují.

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

„Nesmíme koukat na způsob, jakým jsme prohráli. Jestli nás Třinec přejel, nebo otočil v podstatě rozhodnutý zápas... My jsme vyhráli dvě domácí utkání, Oceláři teď první taky. Kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak to bereme,“ řekl útočník Jáchym Kondelík.

Chtěl za každou cenu udržet hlavu nahoře. Nabádal svůj tým k dalšímu zodpovědnému výkonu. Že by se snad protivník dostal na koně, to si nechtěl připustit.

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.
Obránce Ocelářů Marian Adámek odtlačuje od své branky pardubického útočníka...

„Třinec má pod stropem vyvěšených pět titulů. O jeho síle všichni víme, máme k ní obrovský respekt. My máme ale taky skvělý tým, musíme to všechno hodit za hlavu a ve čtvrtek znovu makat na sto procent,“ burcoval.

I za dva spoluhráče Vladimíra Sobotku s Jakubem Laukem, kteří museli ze středečního zápasu odstoupit kvůli bolestivým blokům.

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

„Nakoplo nás to. Nevím, v jakém jsou kluci stavu, ale věřím, že se ještě vrátí,“ nepochyboval Kondelík. „V play off je každý potlučený, my i Třinec. Patří to k tomu.“

Daleko nepříjemnější byly pro Pardubice jiné dva momenty. Nejdříve gól Tomáše Kundrátka na 3:4, který se i po skončení zápasu hodně řešil kvůli možnému ofsajdu.

Trenér Filip Pešán nechtěl s trenérskou výzvou riskovat, mluvčí klubu Jan Mroviec ve čtvrtek dopoledne na sociální síti X napsal, že dle dalších záběrů, které mají Východočeši k dispozici, se o ofsajd nejednalo.

Hosty zasáhla i vyrovnávací trefa Andreje Nestrašila. Před bránou proti němu vystoupil obránce Tomáš Dvořák, ale třinecký útočník ho dokázal prostřelit mezi nohama a následně překonal i gólmana Romana Willa.

„Museli jsme se logicky trochu stáhnout a nebýt už tak aktivní, ale pořád jsme se drželi nějakých našich vzorců. Měli jsme smůlu, Dvořka byl skvěle v lajně střely, ale Nestrašil je výborný hráč. Prostě našel skulinku, takový je hokej,“ přijal Kondelík.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v...

23. dubna 2026  10:23

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa.

Jeho první gól v play off přišel pro hokejové Oceláře Třinec v nejlepší možnou chvíli. Útočník Marko Daňo v čase 75:51 po přihrávce Mariana Adámka střelou do odkryté branky rozhodl třetí finálové...

23. dubna 2026  9:20

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

22. dubna 2026  22:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy.

Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek...

22. dubna 2026  22:19

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

