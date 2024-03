Bude to řežba, tuší budějovický obr Kondelík. Ocenil kapitána Gulaše

Padesát minut Karlovy Vary dusily favorita série. České Budějovice před vlastními fanoušky marně útočily do připravené obrany Energie. Ta inkasovala jen jednou, když se ve 22. minutě puk šťastně odrazil k Jakubu Valskému, který jej zametl do sítě.

Jenže dvě akce Západočechů v rozmezí šesti a půl minuty znamenaly obrat ve skóre. Po role střelců a asistentů si akorát prohodili Dávid Gríger a Ondřej Procházka. A Motor byl pod tlakem.

„Máme v týmu zkušené kluky, kteří hrají již několikáté play off. Uklidňovali nás, že máme herní převahu a určitě nám tam brzy něco padne. Takoví kluci jsou slyšet na střídačce i v kabině,“ komentoval vytáhlý první centr Budějovic Kondelík.

Jihočeši nevypadali nervózní, ale čas jim utíkal. Vysvobodil je až v 52. minutě Milan Gulaš. Domácí kapitán si obhodil soupeře a svižnou ranou vymetl horní růžek branky. „Zase to vzal na sebe, podržel nás. Uvolnil se a skvělou střelou vyrovnal. Je to fantastický hráč,“ ocenil spoluhráče Kondelík.

Budějovický obránce Jan Štencel dohrává Tomáše Rachůnka z Karlových Varů.

Naděje hostů vzal o chvíli později Ondřej Beránek, který v útočném pásmu zbytečně kolenem trefil Jana Štencla. Byl vyloučený na pět minut plus do konce utkání, stejně jako v první třetině budějovický Jan Ordoš za podkopnutí.

„Padesát minut jsme bořili předpoklady všech odborníků, expertů a analytiků. Mužstvo pracovalo výborně, podle plánu. V rozhodujícím momentu jsme jim nabídli to, co jsme neměli. Domácí si díky kvalitě jejich přesilovky utkání vzali. K dalším účastníkům na ledě se vyjadřovat nechci,“ uvedl karlovarský trenér Václav Eismann.

Dlouhou přesilovku Motor na rozdíl od soupeře využil a to hned dvakrát. V obou případech snadno zakončoval do odkryté branky Kanaďan Brant Harris, který nahradil v první přesilovkové formaci právě Ordoše. „Povedlo se nám sehrát některé věci, které jsme si nakreslili. Máme nacvičených hodně variant,“ dodal Kondelík.

Série pokračuje ve čtvrtek od 17 hodin druhým zápasem v Budějovicích. Centr domácích nečeká, že by se hrál výrazně jiný zápas. „Bude to řežba, hodně fyzická série. Bylo to vidět na hokeji i počtu trestných minut. Musíme se cpát do branky. Když brankář Frodl střely vidí, tak je v 99 procentech chytne,“ zdůrazňuje.