Pardubice krok od semifinále. Červenku netřeba hodnotit, chválil kouč Hořava

Ustáli aktivní úvod domácích a pak už vládli. Pardubičtí hokejisté předvedli nejlepší výkon ve čtvrtfinále a třetí zápas na ledě Českých Budějovic jasně ovládli. Naopak Motor podal mdlý výkon a s takovým proti favoritovi nemohl uspět.

„Na začátku jsme vytěžili z minima maximum, kdy jsme dali dva góly. Druhá třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá, ale celkově se mi výkon docela líbil,“ ocenil pardubický kouč Miloslav Hořava.

Jihočeši v úvodní části zahazovali přesilovky, nestačila jim ani dlouhá dvojnásobná početní výhoda. A kromě gólů zaostávali za soupeřem i v rychlosti, důrazu a přesnosti.

„Zápas se nám vůbec nepovedl. První gól nás úplně zabil. Nebyli jsme dostatečně dobří. Soupeř byl jasně lepší a zaslouženě zvítězil. My se musíme ve všem zlepšit,“ uvědomil si budějovický trenér Ladislav Čihák.

Kromě dvou branek obránců a spolehlivého Romana Willa se Východočeši mohli opřít o dominantní výkon Romana Červenky. Ten jeden gól dal, další připravil a jeden mu rozhodčí neuznali kvůli předchozímu postavení Jiřího Smejkala v brankovišti.

Roman Will slaví s Romanem Červenkou výhru Pardubic v Českých Budějovicích.

„Jeho výkon netřeba hodnotit. Už řadu let ukazuje, jaký je to hráč, ohromně nebezpečný. Je to nadstandardní hokejista, pro nás moc důležitý,“ ocenil Hořava.

Budějovice jsou po roce ve stejné situaci. Ve čtvrtfinále prohrávají s favoritem 0:3 na zápasy. Loni dokázaly srovnat sérii s Třincem, byť pak v sedmém rozhodujícím utkání prohrály.

„Musíme najít psychické síly. Je třeba se ponaučit a nebát se hrát. Dílčí cíl je dostat sérii na pátý zápas zpátky do Pardubic,“ vyhlásil Čihák. Čtvrtý duel série se hraje v neděli v 16 hodin opět v Budějovicích.