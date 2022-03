POHLED: Dynamo míří jen do předkola a fanoušci jsou zklamaní. Oprávněně?

Fanoušci a možná i nejvyšší vedení pardubického Dynama se aktuálně na první dobrou křižují, že jejich tým bude hrát „pouze“ předkolo. Že během poslední extraligové čtvrtiny prošustroval pohodlný náskok na přímý postup do čtvrtfinále a medailové ambice najednou v porovnání třeba s rozjetou Spartou nejsou tak žhavé.

Každá situace však nabízí dva pohledy. Není nakonec přece jen lepší, že Dynamo se bude muset do osmičky probít nejdřív přes jinou sérii?

Upřímně, Východočeši prohráli osm utkání v řadě, poslední povinné vítězství 3:0 nad s extraligou loučícím se Zlínem nezní tak úplně přesvědčivě, že ne?

V případě postupu přímo do čtvrtfinále by Dynamo víc než deset dní stálo, čekalo na rozjetého soupeře z předkola, a to by teprve mohla být konečná. To by teprve všemi patry pardubického zimáku zavanulo to pravé zklamání a vztek.

Pardubice naopak v této situaci potřebují hrát, získat zpátky herní pohodu a sebevědomí, které je zdobilo snad přes půl sezony.

Jasně, poslední duely v Olomouci (2:3), doma s Třincem (2:3 po prodloužení) i ten ve Zlíně už zase měly parametry. Ideál, který by měl později v případných bojích o medaile konkurovat Třinci, Hradci nebo už zmíněné rozjeté Spartě, však je ještě hodně daleko. Pardubice budou muset pořádně zabrat.

„Rozhodně musíme. Ty poslední zápasy už ale měly ten správný drajv a šmrnc. I když jsme je prohráli, tak jsme se podle mě neměli za co stydět. Doufám, že úterní výhra ve Zlíně byla takovým vyvrcholením a máme odrazový můstek pro to, bohužel, předkolo. A pak doufám i pro play off,“ říkal přece jen trochu utrápeně gólman Dynama Dominik Frodl v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Pardubický brankář Dominik Frodl zasahuje proti zlínské střele.

Bylo to totiž těsně po utkání s Berany, kdy se Východočeši dozvěděli, že je do předkola nakonec poslaly České Budějovice, které v souběžném utkání uhrály v základní hrací době potřebnou remízu 1:1 v Hradci Králové. Shodou okolností ji tři a půl minuty před koncem trefil Michal Vondrka, jenž před dvěma lety zachraňoval právě Pardubice. Nutno ale dodat, že v úplně jiné rovině.

Budějovice pak v prodloužení od Mountfieldu dostaly gól a prohrály, takže mezi pardubickými příznivci opět zavířila určitá skepse, že Hradec to hrál na remízu schválně, aby rivala potopil.

To ale vůbec není na místě. Pardubice si vypadnutí z top čtyřky zavinily jen a jen samy a už v pátek od 17 hodin domácím zápasem otevřou předkolovou sérii proti Karlovým Varům. V této fázi sezony tak narazí na stejného soupeře jako loni.

„Já už jsem klukům říkal, že medaile se dají dělat i z předkola. Sezona zdaleka není ztracená, my hlavně doufáme, že se nám vrátí zranění Dennis Robertson, Anthony Camara a Matěj Blümel, kteří nám hodně chybí. Případně se ale musíme rvát i bez nich,“ bylo jasné pardubickému trenérovi Richardu Královi.