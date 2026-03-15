Tipsport extraliga 2025/26

Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Autor: ,
  19:14
Dlouho se čekalo na posledního postupujícího, nakonec sestavu čtvrtfinalistů hokejové extraligy doplnila Sparta. Tu po nedělním dramatu s Kladnem čeká další bitva hned od středy, kdy vyzve Plzeň. Lídr z Pardubic se po loňském boji o titul znovu potká s mistrovskou Kometou, později odstartují série Liberce s Karlovými Vary a Hradce proti Třinci.
Část 1/6

Pardubice (1.) – Kometa (8.)

Před ani jedenácti měsíci jejich poslední série končila brněnským křepčením s mistrovským pohárem. Vítěz základní části z Pardubic teď má šanci na odplatu. První fázi soutěže ovládl potřetí za poslední čtyři roky a může být spokojený. I přes poměrně vysoký počet proher (19), jaký se od hvězdami nabitého mančaftu nečekal.

Skvadra kolem Červenky, Sedláka, Čerešňáka či Willa ale cílí na jiný zápis. Vydává se vstříc prvnímu kroku za kýženým titulem, na nějž čeká už čtrnáct let. Blízko nebyli jen loni, ale i o rok dřív, kdy zase museli skousnout porážku ve finále s Třincem.

Brněnský brankář Gašper Krošelj zasahuje v duelu s Pardubicemi.

Soupeře ale bude motivovat čerstvější zážitek. Úřadující šampioni hájí svou pozici po nevýrazných výkonech v úvodní části sezony. Během ní odešel i jeden z hlavních strůjců zlatého úspěchu, kouč Kamil Pokorný.

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Jeho asistent a následovník Jiří Horáček chce dát na nepříjemné chvíle zapomenout. Je na čem stavět. V předkole s Budějovicemi se skvěle chytil brankář Aleš Stezka, před ním zase vynikla týmovost, která byla receptem na poslední úspěch. Teď soudržnost moravského celku prověří ještě o úroveň lepší protivník, který v sezoně vyhrál všechna vzájemná klání.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Předkolo

Kompletní los

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
České Budějovice
Pardubice
Kometa
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.