Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Pardubice (1.) – Kometa (8.)
Před ani jedenácti měsíci jejich poslední série končila brněnským křepčením s mistrovským pohárem. Vítěz základní části z Pardubic teď má šanci na odplatu. První fázi soutěže ovládl potřetí za poslední čtyři roky a může být spokojený. I přes poměrně vysoký počet proher (19), jaký se od hvězdami nabitého mančaftu nečekal.
Skvadra kolem Červenky, Sedláka, Čerešňáka či Willa ale cílí na jiný zápis. Vydává se vstříc prvnímu kroku za kýženým titulem, na nějž čeká už čtrnáct let. Blízko nebyli jen loni, ale i o rok dřív, kdy zase museli skousnout porážku ve finále s Třincem.
Soupeře ale bude motivovat čerstvější zážitek. Úřadující šampioni hájí svou pozici po nevýrazných výkonech v úvodní části sezony. Během ní odešel i jeden z hlavních strůjců zlatého úspěchu, kouč Kamil Pokorný.
|
Jeho asistent a následovník Jiří Horáček chce dát na nepříjemné chvíle zapomenout. Je na čem stavět. V předkole s Budějovicemi se skvěle chytil brankář Aleš Stezka, před ním zase vynikla týmovost, která byla receptem na poslední úspěch. Teď soudržnost moravského celku prověří ještě o úroveň lepší protivník, který v sezoně vyhrál všechna vzájemná klání.