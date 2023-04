Fantom, cizinec, vlasaté zjevení nebo veterán. Kdo je v play off nejlepší?

Ondřej Kacetl

Petr Bříza, Roman Čechmánek, Ján Lašák. Nikdo z uznávaných gólmanů nevychytal víc čistých kont v extraligovém play off než Ondřej Kacetl. O víkendu ve finále proti Hradci zapsal 13. nulu, čímž vyrovnal rekordmana Romana Málka. Třineckého gólmana víc těší, že přiblížil Třinec k titulu a sebe ke vzácné odměně.

Ač se pravidelně ve vyřazovacích bojích mění na fantoma brankovišť, individuální trofej mu zatím uniká. Loni dostal přednost spoluhráč a ofenzivní zadák Tomáš Kundrátek. Předloni kapitán Petr Vrána, který v play off i přes osobní tragédii táhl tým k obhajobě. Teď ho táhne Kacetl. Chytá spolehlivě a bez kiksů. Úspěšnost zákroků se pohybuje nad 95 procenty. „Respekt a klobouk dolů,“ smeká sparťanský bek Michal Kempný i další třinečtí protivníci.

Graeme McCormack

Je docela těžké ze snaživé hradecké party vypíchnout jenom jedno jméno. Co však třeba Graeme McCormack? Průměrná šichta kanadského beka se blíží k 25 minutám za zápas. Nedělá hloupé chyby. Drží defenzivu Mountfieldu, ale umí podpořit také útok. Není bodově impotentní.

Nenápadný třicátník vystudoval v Minnesotě obor obchodní administrativa, management a podnikání, kromě akademického titulu se snaží přidat i ten hokejový. Pokud by zavelel Hradec k impozantnímu finálovému obratu, mohl by se McCormack přisunout také k dalšímu prvenství. Proč ne?

Martin Růžička

Všimli jste si ho ve čtvrtém finále? Dvě třetiny nebyl moc vidět. Pak přišla třetí, která mohla rozhodnout o titulu, a byl ho plný led!

Martin Růžička se dostal do dvou šancí, několik dalších přichystal. Názorná ukázka, jak moc chce zlato. Umí tým strhnout. Třinecké křídlo s bilancí 9+8 s přehledem vede bodování vyřazovacích bojů. Ve finále proti Hradci zaznamenal už 60. gól v play off, čímž se stal nejlepším střelcem extraligové historie. „Rekord v průběhu play off neřeším, ale znamená pro mě hodně,“ říká.

V 37 letech už předtím ovládl bodování základní části a teď je vousatý veterán blízko k dalším trofejím.

Martin Růžička slaví první ze svých gólů do sítě Pardubic.

Aleš Stezka

Jeden z hradeckých finalistů Oliver Okuliar o něm pronesl: „Bylo to proti němu těžké, když má podepsaný kontrakt v NHL.“ Pro upřesnění, Aleš Stezka ještě podškrábnuto nemá, Seattle nic oficiálně neoznámil, ale námluvy s českým gólmanem jsou ve velmi pokročilé fázi.

Šestadvacetiletý Stezka opouští Vítkovice se semifinálovou pachutí po souboji s Hradcem, ale on se nemá zač stydět.

Play off zakončil s fenomenálními statistikami. Chytil 96 procent střel, průměrně inkasoval 1,24 gólu za zápas, zapsal dvě nuly.

A dlouho se nezapomene na rekordně dlouhé šesté semifinále s Hradcem, v němž si Stezka při výhře 2:1 v prodloužení připsal ohromujících 86 zákroků.

Daniel Voženílek

Pokud by existovala kategorie největšího překvapení play off, jistojistě by v ní kraloval. Daniel Voženílek se však rovnou uchází o prestižnější cenu.

V sedmadvaceti se dlouho přehlížený útočník dostal do životní formy. Je statný, neunavitelný, nepříjemný, produktivní. Jen kolega Růžička nastřádal v play off víc bodů. Voženílkův přínos dokládá, že ve třech ze čtyř finálových bitev bodoval. Ve dvou rovnou rozhodl.

Daniel Voženílek rozhodl i druhé finále.

Jeho vlající vlasy se staly symbolem třineckého tažení a on líčí: „Nebaví mě pečovat o vizáž a vlasy. V play off se nestíhám holit. Ale v létě půjdu na ježka. Nebo to shodím úplně.“