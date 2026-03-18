Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

„Je to velký klub, bude favoritem. Proti Spartě je vždycky perfektní kulisa, moc se na to těším,“ hlásí třiatřicetiletý Zámorský, který před dvanácti lety vyválčil extraligový titul s rodným Zlínem.
I teď je Sparta favoritem? V předkole se hodně natrápila proti Kladnu, zatímco Plzeň jde do čtvrtfinále přímo ze druhé příčky.
Sparta bude vždycky favoritem, tak to má v genech nastavené. Byla proti Kladnu, bude i proti nám. Ale zároveň ta série ukázala, jak je letos extraliga ohromně vyrovnaná. Kladno ji hodně potrápilo, k postupu mu chybělo malinko. Já se těším, že Spartu potrápíme ještě daleko víc.
Dá se spekulovat, jestli soupeři pětizápasová série sebrala hodně sil?
Těžko říci. Kluci jsou na nás určitě nachystaní. Navíc jsou rozehraní, mají za sebou pět těžkých zápasů. Na nějakou únavu určitě spoléhat nebudeme. My se soustředíme sami na sebe, odpočinuli jsme si, dobře potrénovali. Cítíme se dobře, zbytek se uvidí na ledě.
V základní části jste měli se Spartou vyrovnanou bilanci. Co se dá čekat v předkole?
Uvidíme. Asi ne přestřelka 5:6 jako v listopadu u nás v Plzni. Spíš moc gólů padat nebude. Máme před sebou první zápas, na něj jsme se snažili nachystat co nejlépe. Dál se nekoukám.
Vnímáte, že pro vašeho trenéra Josefa Jandače jde o pikantní sérii? Se Spartou byl několik let jako trenér spjatý.
To se zeptejte jeho. (úsměv) Stejně jako my chce vyhrát a uděláme pro to společně všechno.
Na čtvrtý pokus si s Plzní konečně zahrajete čtvrtfinále.
Jo, paráda. Víme, že teď to bude jiný hokej, viděli jsme to v předkole. Rychlostně i soubojově je to o level jinde, to jsou aspekty, které do hry musíme vnést. Každý bude hrát ze zabezpečené obrany, moc prostoru nebude. Nikdo nikomu nedaruje ani centimetr ledu. Budou to dobré zápasy, já se moc těším.
Třeba i na nějakého konkrétního soupeře, pokud s ním máte nedořešené resty ze základní části?
To vůbec. Já na tohle moc nedám. Soustředím se na svoji hru, abych byl nachystaný a koncentrovaný na sto procent. Ve Spartě je pár bývalých spoluhráčů, ale to není nic speciálního. Za ty roky se známe s kluky prakticky ze všech týmů, hrajeme proti sobě často.
Dáte na nějaké speciální rituály před startem play off?
Žádné nemám. Něco nás do play off dotáhlo, myslím, že základní část jsme odehráli velice dobře. Není třeba nic zásadního měnit, jen se dobře nachystat. Zápasy půjdou rychle za sebou, já to mám rád. Nemáte moc času přemýšlet, když se něco nedej bože nepovede. Hodíte to za hlavu, vyspíte se a máte šanci to napravit. A když vyhrajete, máte zase o to víc sil do dalšího dne.