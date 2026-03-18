Tipsport extraliga 2025/26

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Ervín Schulz
  11:00
Během čtyř sezon, které působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s útočníky. Ale ve vyřazovací části se Petr Zámorský vždy se sezonou loučil již v předkole. Až na čtvrtý pokus se chystá na čtvrtfinále, které Škoda rozehraje od 17:30 hodin doma proti pražské Spartě.

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém utkání v Litvínově. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Je to velký klub, bude favoritem. Proti Spartě je vždycky perfektní kulisa, moc se na to těším,“ hlásí třiatřicetiletý Zámorský, který před dvanácti lety vyválčil extraligový titul s rodným Zlínem.

I teď je Sparta favoritem? V předkole se hodně natrápila proti Kladnu, zatímco Plzeň jde do čtvrtfinále přímo ze druhé příčky.
Sparta bude vždycky favoritem, tak to má v genech nastavené. Byla proti Kladnu, bude i proti nám. Ale zároveň ta série ukázala, jak je letos extraliga ohromně vyrovnaná. Kladno ji hodně potrápilo, k postupu mu chybělo malinko. Já se těším, že Spartu potrápíme ještě daleko víc.

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

Dá se spekulovat, jestli soupeři pětizápasová série sebrala hodně sil?
Těžko říci. Kluci jsou na nás určitě nachystaní. Navíc jsou rozehraní, mají za sebou pět těžkých zápasů. Na nějakou únavu určitě spoléhat nebudeme. My se soustředíme sami na sebe, odpočinuli jsme si, dobře potrénovali. Cítíme se dobře, zbytek se uvidí na ledě.

V základní části jste měli se Spartou vyrovnanou bilanci. Co se dá čekat v předkole?
Uvidíme. Asi ne přestřelka 5:6 jako v listopadu u nás v Plzni. Spíš moc gólů padat nebude. Máme před sebou první zápas, na něj jsme se snažili nachystat co nejlépe. Dál se nekoukám.

Vnímáte, že pro vašeho trenéra Josefa Jandače jde o pikantní sérii? Se Spartou byl několik let jako trenér spjatý.
To se zeptejte jeho. (úsměv) Stejně jako my chce vyhrát a uděláme pro to společně všechno.

Na čtvrtý pokus si s Plzní konečně zahrajete čtvrtfinále.
Jo, paráda. Víme, že teď to bude jiný hokej, viděli jsme to v předkole. Rychlostně i soubojově je to o level jinde, to jsou aspekty, které do hry musíme vnést. Každý bude hrát ze zabezpečené obrany, moc prostoru nebude. Nikdo nikomu nedaruje ani centimetr ledu. Budou to dobré zápasy, já se moc těším.

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Třeba i na nějakého konkrétního soupeře, pokud s ním máte nedořešené resty ze základní části?
To vůbec. Já na tohle moc nedám. Soustředím se na svoji hru, abych byl nachystaný a koncentrovaný na sto procent. Ve Spartě je pár bývalých spoluhráčů, ale to není nic speciálního. Za ty roky se známe s kluky prakticky ze všech týmů, hrajeme proti sobě často.

Dáte na nějaké speciální rituály před startem play off?
Žádné nemám. Něco nás do play off dotáhlo, myslím, že základní část jsme odehráli velice dobře. Není třeba nic zásadního měnit, jen se dobře nachystat. Zápasy půjdou rychle za sebou, já to mám rád. Nemáte moc času přemýšlet, když se něco nedej bože nepovede. Hodíte to za hlavu, vyspíte se a máte šanci to napravit. A když vyhrajete, máte zase o to víc sil do dalšího dne.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...

Během čtyř sezon, které působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s útočníky....

18. března 2026

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

Reprezentační kouč Radim Rulík seznamuje útočníky Pavla Kousala (32) a Jáchyma...

O dohodě Radima Rulíka s extraligovým Kladnem se šuškalo měsíce. Na hokejovém svazu možná ještě do poslední chvíle doufali, že nabídka na dvouleté prodloužení smlouvy a možnost vést českou...

18. března 2026  6:55

Zacha dvakrát překonal Dobeše, výhru však nakonec slavil český gólman

Pavel Zacha se snaží dorazit kotouč za Jakuba Dobeše.

Nejatraktivnějším zápasem z úterního programu NHL byl pro české fanoušky souboj tradičních rivalů Montrealu s Bostonem. Výhru Canadiens 3:2 po prodloužení 26 zákroky podpořil gólman Jakub Dobeš, za...

18. března 2026  5:28,  aktualizováno  6:29

Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her.

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů jsou hlavními důvody, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové...

17. března 2026  18:57

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

17. března 2026  13:17,  aktualizováno  17:04

Koho za Rulíka? Variant ubylo, Hadamczik chce nástupce do MS. Zeptá se i Plekance

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem...

O pokračování Radima Rulíka a jeho realizačního týmu stál. Když zjistil, že trenér hokejové reprezentace má jiné plány a chce se vrátit zpět do extraligy, naštvaný prý nebyl. „A nejsem ani teď. Ale...

17. března 2026  16:56

Litoměřický Tvrzník: Neřešíme, že nemůžeme postoupit. A Sparta? Nakopne ji to

Trenéři Tobiáš Slavíček (vlevo) a Daniel Tvrzník při děkovačce hokejistů...

Jako partnerský klub Sparty nemají ambice postoupit do extraligy, ale tyhle myšlenky si hokejisté Litoměřic do hlav nepouští. Ve čtvrtfinále první ligy senzačně vyřadili Vsetín 3:1 na zápasy a teď si...

17. března 2026  16:52

Extraliga zažila duel bez vyloučení. Jenže trestat se mělo před vítězným gólem

Hráči Komety si vychutnávají postup do čtvrtfinále.

Třináct tisíc tři sta šedesát sedm zápasů viděli hokejoví fanoušci v historii české extraligy a ani jednou se nestalo, že by se jeden jediný duel obešel bez vyloučeného. Až páteční, 13 368. v pořadí...

17. března 2026  16:16

Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdný Američan v Česku založil rodinu

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey, jeho partnerka Tereza a dcera...

Připravte si kapesníčky… zůstávám! Jímavým videem oznámili hokejoví Piráti z Chomutova, že udrželi svoji americkou superstar a hvězdu první ligy Colea Coskeyho. Útočník podepsal novou, dvouletou...

17. března 2026  15:33

Pastrňák dál září, kouč je z něj nadšený: Táhne tým, skvěle funguje i na střídačce

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

V posledních dnech se v NHL rozehrál do skvělé formy. Pohodu naposledy David Pastrňák ukázal v zápase Bostonu s New Jersey (3:4P), ve kterém si připsal dvě trefy. A od trenéra sklidil český hokejista...

17. března 2026  14:33

