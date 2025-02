Vážím si toho, že mi vedení Plzně věří, děkuje Zámorský za novou smlouvu

„Očekával jsem, že si sedneme až po sezoně, ale Marťas (Martin Straka) se ozval agentovi a pak jsme se vcelku rychle domluvili,“ popisuje Zámorský, který v nejvyšší soutěži oblékal také dresy mateřského Zlína, pražské Sparty, Hradce Králové a Komety Brno.

Ve středu Zámorského čeká s týmem těžký souboj, v 17.30 Plzeň nastoupí ve 44. kole extraligy doma proti Liberci. „Je to tým, který je v tabulce okolo nás, takže to bude extrémně důležitý zápas,“ je si vědom zlínský rodák.

Prodloužil jste o rok smlouvu v Plzni, byla to jasná volba?

Letošní ročník se úplně nevyvíjí, jak bych si představoval. Já jsem to tedy vůbec neřešil a soustředil se jen na probíhající sezonu. Byl jsem překvapený, že mi agent volal takhle brzy, ale velice důležité pro mě je, že mi vedení Plzně věří. Toho si obrovsky vážím a je to motivace do budoucna.

V čem není sezona podle vašich představ?

Chtěl bych mužstvu víc přispět, letos mi to tam z nějakého důvodu nepadá tak jako minulou sezonu. Snažím se pracovat na tom, abych to napravil. Ale nehroutím se z toho, nezažívám tuto situaci poprvé. Je to hokej, každá sezona je jiná, je třeba makat a dřív nebo později to přijde.

V úvodu tohoto ročníku se mužstvu nedařilo, musel jste nějak přizpůsobit svoji hru?

To ani ne, v defenzivě jsou jasná pravidla, ale dopředu je to volnější. Já si v útočné třetině musím najít místa, ze kterých ty góly dám.

Máte za sebou dvě porážky bez vstřeleného gólu. Ovlivnila výkony i viróza, která v týmu byla?

Na virózu bych to nerad házel, všechny týmy s tím měly problém a prostě to tak vyšlo. Na nás bylo, abychom se během reprezentační pauzy dali dohromady a navázali na předchozí výkony.

Hráli jste v lednu hodně zápasů v rychlém sledu, neprojevuje se trochu i únava?

Mně docela vyhovuje, pokud se hraje v tempu. Když je zápas třikrát v týdnu, tak mi ten hokej přijde jednodušší, protože jste pořád v těch situacích a nehledáte složitá řešení. Při delších pauzách z toho člověk trochu vypadne.

Jste na osmém místě tabulky, ale pod vámi je situace hodně napjatá. S čím půjdete do závěrečných devíti kol?

Bude to boj o každý bodík až do konce základní části. Liga je letos hrozně vyrovnaná, každý může porazit každého. My se musíme zaměřit hlavně na sebe, abychom podávali co nejlepší výkony a sbírali body.

Český obránce Petr Zámorský pálí na branku v utkání Švédských hokejových her.

Dostáváte nyní na ledě o něco méně času, než tomu bylo v předchozích sezonách. Jak tento fakt vnímáte?

Každý chce hrát co nejvíce, já jsem si to užíval. Letos to má trenér nastavené jinak, což respektuji. Ale snažím se pracovat tak, abych dostal co nejvíce minut.

Užil jste si krátké volno během reprezentační pauzy?

Měl jsem domů na zahradu objednaný bagr, na který jsem půl roku čekal. Dva dny pak strávil kolem něj, takže nic moc. (smích)