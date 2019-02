Zámorský po prohře Hradce: Že nám Sparta nesedí? Nemyslím si to

Pokud by si měli hokejisté hradeckého Mountfieldu vybírat soupeře pro play off, podle dosavadních výsledků by určitě neměli brát pražskou Spartu.

Dva body ze čtyř zápasů s ní znamenají hned po těch s Plzní nejmenší bodový zisk Mountfieldu do extraligové tabulky z duelů s některým soupeřem. Přitom Sparta je zatím jediným, s nímž hradecký tým v základní části odehrál všechna čtyři vzájemná utkání.

A pokud Hradečtí v březnovém domácím duelu uzmou alespoň dva body Plzni, stane se Sparta týmem, který Mountfieldu v základní části vzal bodů nejvíc. Plzni totiž Hradec zatím vzal jen jeden.

„Nemyslím si ale, že nám Sparta nesedí,“ říká obránce Petr Zámorský, který v úterním zápase gólem na 1:3 sice spustil závěrečný šturm svého týmu, ale ani ten neodvrátil porážku 2:3.

Prohráli jste se Spartou už potřetí...

Bohužel jsme si to tentokrát prohráli už v první třetině, dostat tři góly je moc a Spartě se pak s tímhle náskokem hrálo pochopitelně mnohem lépe. Podle mě jsme ale od druhé třetiny hráli dobrý hokej a soupeře přehrávali.

Co se stalo v první třetině, že pro vás dopadla tak špatně?

Udělali jsme tři chyby, které oni potrestali. Přitom jsme nebyli horší, ale dostat tři góly v první třetině je trestuhodné, to se pak už strašně těžko otáčí.

Přesto se vám skoro podařilo vyrovnat, hodně pomohl váš gól, najednou jste Spartu jasně přehrávali.

My jsme si už o první přestávce říkali, že na ně musíme zatlačit. Už v druhé třetině jsme si pár šancí vytvořili, ale nic nám do branky soupeře bohužel nespadlo. Až ve třetí, kdy jsme byli dost blízko i k vyrovnání.

I díky zlepšenému výkonu. Potěšil vás alespoň ten?

Na to se bohužel nehraje, naším cílem byly tři body, a ty nemáme. Na ledě jsme ale nechali všechno, zápas jsme odmakali a jdeme dál.

V zápase jste Spartu jasně přestříleli, měli víc šancí, ale o gól víc dala ona.

Bohužel produktivita nás trápí už několik zápasů.

Co s tím?

Každý musí být zodpovědný za svůj výkon. Potřebujeme, aby obránci nastřelovali puky a útočníci aby je dokopali do brány. To je jediná cesta. Snažíme se hodně střílet, ale musíme být před brankou důraznější.

Doma jste prohráli po téměř dvou měsících. V čem vidíte příčinu, že se vám doma tak daří?

V tom, že přistupujeme k zápasům odpovědně, máme perfektní fanoušky a chceme jim předvést co nejlepší výkon.

Je ještě nějaký jiný důvod, proč zápasy v domácím prostředí jsou pro vás v této sezoně mnohem úspěšnější než ty u soupeřů?

Hlavně že ven jedete autobusem. (smích) To si dělám srandu. A když se nám venku tak nedaří, zaplaťpánbůh, že vyhráváme doma. Ale samozřejmě chceme hrát stejně dobře doma i venku.