Třinecký kapitán Vrána si ulevil. Dočkal se prvního gólu v sezoně

„Jo, ulevilo se mi, ale už to neprožívám tolik, jako když jsem byl mladší,“ přiznal kapitán Ocelářů po výhře nad Karlovými Vary 3:2 v prodloužení. „Chci pomoct klukům a každý gól navíc může být důležitý. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo.“

Po Brnu a Kladnu jste však potřetí v sezoně ztratili dvoubrankové vedení.

Bohužel se nám to stalo už několikrát. Ale jsme rádi, že jsme v prodloužení urvali aspoň bod navíc. Trochu nás to mrzí, protože naše hra nebyla špatná.

Není to zbytečná ztráta?

Je škoda, že jsme přišli o bod navíc. Nic proti Varům, ale ze hry jsme měli více, měli jsme hodně šancí a neproměnili je. Soupeř z jedné, kterou měl ve třetí třetině, kdy jsme udělali chybu u modré čáry, ujel a dal gól.

Oba góly jste dostali po zaváháních obránců ve středním pásmu. Beci špatně reagovali?

U prvního gólu jsem neviděl, kde se stala chyba. Každopádně obránce se musí rozhodnout v daný moment, ve zlomku vteřiny a prostě to nevyšlo.

A byly z toho brejky...

Oni mají na brejky rychlé hráče, jsou to mladí kluci a výborní bruslaři. Využili toho. To se stane. Rozebereme si to, aby se to neopakovalo.

Jinak jste Karlovarské do rychlých protiútoků nepouštěli, že?

Věděli jsme, že Vary mají brejkové situace rády, mají na to typologické hráče. Snažili jsme se to pohlídat, ale ne vždy se to podaří. Je to hokej, hra chyb. Bohužel ve třetí třetině jsme udělali jednu hrubku a Vary toho využily.

Což ale musí mrzet o to víc, že před tím jste přes pět minut hosty svírali v jejich obranné třetině.

V podstatě jsme dostali gól po našem tlaku, kdy jsme byli u nich v pásmu, mačkali je a vytvářeli si šance. Tak to někdy je. Rozhodneme se v okamžiku a někdy ne zrovna správné.

Dá se říct, že jste o bod přišli vinou neproměňování šancí?

To asi taky. Nevím, jestli jsem se díval správně, ale ve třetí třetině jsme měli snad dvakrát více střel než oni (celkově Třinec na střely vyhrál 40:23 – pozn. red.). Bohužel. Nebyli jsme tak produktivní, ale na druhou stranu jejich gólman chytal výborně. Jen nás mrzí, že jsme nevyužili toho tlaku.

Martin Růžička se dostal za Richarda Krále na druhé místo v počtu získaných kanadských bodů v třinecké historii. Vy jste si připsal stý bod za Oceláře. Vnímáte ty statistiky?

Nevěděl jsem to, ale mám radost, že mi tam konečně něco spadlo po těch šancích, co jsme si vytvářeli. Ale s Martinem se nemá cenu srovnávat, on si jede svou ligu. Dneska byl zase produktivní (byl u všech tří branek – pozn. red.). A o tom to je. Hodně nám pomohl a doufám, že tak bude pokračovat dál.

Dá se říct, že si už vaše obměněné mužstvo sedlo?

Je to tvrdý sport, zranění jsou. Máme několik hráčů na delší dobu mimo sestavu. Snažíme se to nějak lepit, ale věřím, že Vlado (Dravecký) bude dobrý, že se dá dohromady a že se sestava ustálí a vyhnou se nám větší problémy.