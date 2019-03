Třinecký Vrána se těší na atmosféru: Je to derby, bude skvělá

„Nepřemýšlel jsme o tom, proti komu budeme hrát,“ uvedl třinecký útočník Petr Vrána. „Ono je to jedno, protože všechny týmy jsou hodně vyrovnané. Bylo to vidět v předkole, kdy většina zápasů končila jedno či dvougólovým rozdílem.“

Vrána je ale rád, že narazí na Vítkovice, kde působil v letech 2009 až 2011 před svým odchodem do Chabarovska. „Bude to zajímavé, je to derby a určitě bude skvělá atmosféra,“ pochvaluje si.

Třineckým vrcholí příprava na čtvrtfinále. „Měli jsme zpočátku i nějaké volno, abychom se dali dohromady, ale rychle jsme najeli na normální tréninkový režim,“ podotkl Vrána.

Pauza vyhovovala také Vránovi, který sice poslední dva zápasy základní části odehrál, ale předtím kvůli zranění dva zápasy vynechal. „Už mě nic nelimituje. Měl jsme možnost odpočinout si, takže doufám, že teď už bude vše v pořádku,“ řekl Vrána.

Přesto, nebudou Vítkovičtí po předkole se Spartou rozehranější?

„Takový je rozpis. Není to optimální, protože týmy z předkola jsou rozehrané a někdy trvá, než se člověk znovu do toho dostane. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, musíme se připravit na první utkání a co nejdříve zabrat,“ prohlásil Petr Vrána, který přišel do Třince až letos v lednu ze Sparty Praha výměnou za Robertse Bukartse.

A v nynějším klubu zatím stihl dvanáct duelů, v nichž dal jeden gól a u čtyř asistoval.