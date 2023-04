Výhra? Jen další krok. Třinecký Vrána velí: Musíme se připravit na další bitvu

„Udělali jsme ale jen další krok. Ještě jeden nám chybí,“ upozorňuje Vrána. „Zregenerujeme, odpočineme, ale musíme zůstat nohama na zemi a do nedělního utkání vstoupit lépe než dnes, protože začátek nebyl úplně optimální. Všichni víme, že Hradec Králové nám nenechá nic zadarmo a vletí do nás jako včera. Musíme se připravit na další bitvu.“

Z Hradce Králové jste si přivezli vedení 2:0. Bylo těžké udržet koncentraci a před vlastními fanoušky?

Kluci jsou, a v sobotu se to potvrdilo, hodně zkušení. V podstatě všichni mají odehraných spoustu takových zápasů, takže po ne úplně povedeném začátku jsme se dostali do hry. Marko (Daňo) se prosadil z brejku, což bylo skvělé a byli jsme schopni to udržet. Káca (Kacetl) měl spoustu velkých zákroků, kluci znovu obětavě zblokovali hodně střel. Tak nějak to musí vypadat.

Co bude ve čtvrtém utkání nejdůležitější?

Nachystat se na něj jako na každý jiný. Nemůžeme do něho jít s tím, že vedeme tři nula na zápasy a že to bude jednoduché. Jsem přesvědčený, že všichni jsou si vědomi toho, že Hradec Králové do toho vletí a bude to znovu velký boj.

V sobotu jste nastoupil ve čtvrtém útoku s Erikem Hrňou a Vladimírem Svačinou. Někdo spočítal, že dohromady máte devět mistrovských titulů. Na čtvrtou řadu to je velmi nezvyklé, ne?

Takhle se to sešlo (usmívá se). A asi jsme i nejstarší útok... Erik je ve třiceti pěti letech v naší lajně nejmladší, což je už na zamyšlenou. Ale s klukama se známe, snažíme se podpořit tým, být jeho součástí a udělat svou práci.

Jaké jsou vaše úkoly?

Snažíme se hrát, udržet kotouč, dostat soupeře sem tam pod tlak a hrát dobře dozadu. Zaskakujeme tam, kde je potřeba.

Takže nejste klasická checking line, která nastupuje proti nejsilnějším formacím soupeře s úkolem hlavně bránit?

Na to nemáme úplně postavy (směje se). Ale snažíme se pokud to jde, hrát jednoduše, účelně. Dohrávat souboje. Bylo by skvělé přidat gól, ale hlavní je nedostat ho.

Ale puky jako mladíci, kteří většinou ve čtvrtém útoku bývají, uklízet nemusíte, že?

To už dlouho ne. Věkově se tam nevlezeme.

Třinecký sportovní manažer Jan Peterek ve studiu České televize prozradil, že jste se dohodli na prodloužení smlouvy.

Domluvili jsme se na nějakém pokračování, ale nerozváděl bych to. Zatím pořád hrajeme. To bude téma až po sezoně.