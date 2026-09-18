Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Třináct sekund a dost. Útočníci Vrána a Dravecký naposledy hráli za Třinec

Autor:
  20:06

Petr Vrána (vpravo) a Vladimír Dravecký (vlevo) z Třince se na začátku utkání s Brnem rozloučili po ukončení své kariéry. | foto: ČTK

Posledních třináct vteřin za Oceláře Třinec odehráli v pátečním extraligovém utkání s Kometou Brno hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Oba veteráni naposledy nastoupili za „svůj“ klub, s nímž získali pět titulů.

Krátce si mohli zahrát i díky tomu, že zástupci Brna a vedení extraligy souhlasili, aby Oceláři výjimečně napsali na soupisku patnáct útočníků.

Učinkování jednačtyřicetiletého Vrány a stejně starého Draveckého v mužstvu skončilo třineckým ofsajdem. Po něm lidé v zaplněné Werk Aréně vstali a mohutně tleskali. Už při rozcvičce ale skandovali jména obou hráčů.

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

„Doufám, že jsem v hokejové výstroji nebyl naposledy,“ uvedl Vrána, „že si ještě někdy zahraju jenom tak. Ale bylo to fajn. Po těch letech mi to však přišlo jako úplně každý zápas. Vše se odehrávalo tak nějak stejně jako ty roky předtím.“

Zatímco Vrána poté, co opustil led, usedl mezi diváky, Dravecký se rychle převlékl a vrátil na třineckou střídačku jako asistent trenéra, jímž je od konce minulé sezony.

Petře, přece jen nebylo těch třináct vteřin málo?
Bavili jsme se, jak dlouho to bude trvat. Vymýšleli jsme, jak to nějak ukončit, aby to bylo ok a zároveň se nikomu nic nestalo a třeba náhodou nepadl gól, což by se asi blbě vysvětlovalo jedné, nebo druhé straně. Dopadlo to, jak mělo. Je to krásné. Nemyslím si, že se podaří tolika hráčům, aby pro ně klub něco takového udělal, takže si toho hodně vážím.

Petr Vrána (vlevo) a Vladimír Dravecký (vpravo) z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéry. Uprostřed je sportovní ředitel Jan Peterek.

Jak dlouho vydržíte bez hokeje?
Měl jsem nějaký nabídky, ale s velkou úctou a poděkováním jsem je odřekl, protože jsem se chtěl věnovat opravdu rodině a nechtěl jsem se do ničeho vrhnout, když jsem věděl, že na to nebudu mít čas a energii. Nechám to volně běžet a uvidíme, jestli ještě něco přijde a budu chtít se do toho pustit.

Měl jste i hráčské nabídky?
Ne, ne. Zvedal jsem telefon a vždycky čekal, že se někdo ozve, jestli nechci hrát, ale většinou to byla nějaká jiná práce, management a podobně (smál se). Ale přemýšlel jsem, jestli bych si někde nezahrál, ale už jsem se rozhodl. Stačilo to.

Zajímali se o vás i zástupci olomouckého klubu?
Olomouc tam proběhla, chtěli, abych jim pomohl s trénováním, ale teď jsem se rozhodl nic nevzít, protože bych se tomu opravdu nevěnoval naplno, takže by to nebylo fér.

Co se vám vybaví, když se řekne Třinec?
Moc hezkých zážitků, samozřejmě všechny cesty za těmi tituly, všechny historky, všichni lidi okolo, spoluhráči. Bylo to jako familia, jak se tady říká. Těch několik prvních roků jsme fungovali neskutečně.

Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas

Do Třince jste šel ze Sparty, což byl, dá se říct, zlom ve vaší kariéře. Jak to v roce 2018 probíhalo?
Relativně rychle. Zavolal jsem agentovi, že už chci skončit. V podstatě během týdne se to upeklo, ale začátek tady nebyl jednoduchý, protože jsem se musel dostat trošku do pohody. Ale vyšlo to, kluci byli nastartovaní, hned z toho byl titul a pak už to tak nějak šlapalo.

Teď už vám hraní v Třinci nedávalo smysl?
Už ne. Samozřejmě bych si rád zahrál, ale už stačilo.

Vladimír Dravecký zůstává v týmu jako asistent. Co budete dělat vy?
Přemýšlel jsem, že ho časem vyšťouchnu a vezmu to místo něj (smál se). Ale ne, teď se hlavně věnuju rodině, takže mám trošku volnější program. A s kamarádem máme firmu, která se točí kolem aut, zážitkové jízdy a podobně. Máme rozjetý velký projekt, což bude převážně moje pracovní náplň.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 2 2 0 0 0 8:5 6
2. Rytíři KladnoKladno 2 1 1 0 0 7:5 5
3. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 1 0 4:3 4
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 4:3 3
6. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 6:6 3
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 0 0 1 5:5 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 0 1 1 0 4:4 3
9. HC Verva LitvínovLitvínov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. HC OlomoucOlomouc 2 0 1 0 1 5:7 2
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
14. HC Kometa BrnoKometa 2 0 0 0 2 6:8 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním...

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Aktualizujeme
Sparťanský brankář Jakub Kovář inkasuje v zápase s Kladnem.

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

18. září 2026  16:50,  aktualizováno  20:38

Třináct sekund a dost. Útočníci Vrána a Dravecký naposledy hráli za Třinec

Petr Vrána (vpravo) a Vladimír Dravecký (vlevo) z Třince se na začátku utkání s...

Posledních třináct vteřin za Oceláře Třinec odehráli v pátečním extraligovém utkání s Kometou Brno hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Oba veteráni naposledy nastoupili za „svůj“ klub,...

18. září 2026  20:06

OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

Hokejista Peter Šťastný strávil v Quebeku deset sezon.

Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70....

18. září 2026  15:42

Miminko v poháru, záchrana pavouků. Kapitán mistrů Trávníček očima manželky

Michal Trávníček s manželkou.

Na ledě drsňák, vizáží drsňák, ale uvnitř? „Kdo Míšu zná líp, ví, že je strašně hodný kluk,“ tvrdí Veronika Trávníčková o svém manželovi Michalovi, kapitánovi historicky prvních litvínovských mistrů....

18. září 2026

Pastrňák o kapitánství: Není to v mojí moci. Stanley Cup vzadu v hlavě mám

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Letní přípravu má za sebou, zase se může plně soustředit na novou sezonu. David Pastrňák věří, že právě blížící se ročník NHL bude tím, kdy s Bostonem konečně zvedne nad hlavu hokejový Stanley Cup....

18. září 2026  14:35

Zamíří další Čech k Pastrňákovi? Boston omylem prozradil zájem o Hronka

Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas.

Ukázali víc, než chtěli. V dokumentu Behind The B, v němž Boston nechává fanoušky nahlédnout do zákulisí. Šlo o nepozornost, nedopatření. Nejen celá NHL teď ví, že se Boston zajímal o služby českého...

18. září 2026  13:03

Oni mě snad vážně vymění! Mrtka bojuje o NHL v týmu, kde už správně ani neměl být

Premium
Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Patří mezi největší naděje tuzemského hokeje. Mezi nastávající vlnu obránců, kteří by měli nechat zapomenout na pochmurnější éru českých beků, jejichž počet se stálým místem v NHL se smrskl na dva....

18. září 2026

Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas

Hokejisté Sparty a Pardubic jsou nastoupení na modrých čarách při hymně před...

Extraligová sezona je v plném proudu a hokejisté už opět vyjíždí na led před své příznivce. Kolik fanoušci zaplatí za celosezonní permanentky a na kolik vyjde hokejový zážitek ostatní zájemce?

18. září 2026  10:03

Vsetínský brankář Svoboda deptal Berany. Nadával jim i finsky

Brankář Vsetína Miroslav Svoboda v zápase se Zlínem

Tři zápasy, tři výhry, pouhé tři inkasované góly a úspěšnost zákroků 96,39 %. Brankář prvoligových hokejistů Vsetína Miroslav Svoboda si přinesl do začátku nové sezony skvělou fazonu.

18. září 2026  9:24

Sedlák po porážce Dynama: Chce to neztrácet puky u modré čáry

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Co si vzít z výsledkově nevydařeného středečního domácího klání s královéhradeckým Mountfieldem (3:5) do dalšího kola na ledě litvínovské Vervy? Podle lídra Dynama Lukáše Sedláka by se pár věcí přece...

18. září 2026  7:57

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Havlíčkův Brod se chystá na sezonu: Chce si zajistit si klid a play off

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

V loňské druholigové sezoně si zahráli havlíčkobrodští hokejisté semifinále a minimálně stejný výsledek by uvítali i letos. Jejich prvním soupeřem v novém soutěžním ročníku ve skupině Západ bude už v...

18. září 2026  7:32

Litvínovské díkůvzdání pro fantastickou pětku: fanoušci zvěčnili legendy

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Kotel...

Srdečná poklona pro „fantastickou pětku“. Záchranáři litvínovského hokeje byli v tu chvíli roztroušení po stadionu, když jim kotel při extraligové premiéře s Kometou velkolepým choreem poděkoval za...

17. září 2026  14:06,  aktualizováno  18. 9. 7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet