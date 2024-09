Obhajovat titul je stále těžší a těžší, uvědomuje si kapitán Ocelářů Vrána

Třinečtí Oceláři vládnou českému hokeji. Vybojovali pět mistrovských titulů za sebou. Proč nepřidat i šestý? „Vyhrát pětkrát po sobě v situaci, kdy kvalita soupeřů je lepší a lepší, je neskutečné. Čeká nás hromada práce,“ prohlásil kapitán třineckých hokejistů Petr Vrána.

„V předminulé sezoně jsme šli nahoru z předkola play off, v té minulé jsme všechny série hráli na sedm zápasů, což bylo také neuvěřitelné. Byl to obrovský záběr i na psychiku. „Obhajovat titul je každým rokem těžší a těžší.“

V čem hledáte motivaci před každou sezonou, abyste znovu a znovu začal dřít?

Pokud se cítím zdravotně v pořádku, a to teď musím zaklepat, a nemám nějaký větší problém, tak mě to baví. A obzvlášť tady ve skupině těch kluků kolem. K tomu mám platnou smlouvu, což je taky nějaký závazek. Hlavní motivací ale je, abychom zase byli schopni hrát na špici, hrát kvalitní hokej. A další věc je, že čas se krátí, takže my zkušenější bychom měli těm mladším ukázat cestu, aby to po nás převzali.

Vy jste jako mladý nasával rady starších spoluhráčů?

Od mlada jsem byl jako houba (smál se). Byla tam však spousta momentů, kdy jsem na všechno zapomněl a myslel si, že jsem mistr světa, frajer, co všechno ví. I to, že by měl hrát. Ale pak jsou okamžiky, kdy mi nějaký „stařík“ něco řekl a zapamatoval jsem si to na celou dobu, i když to třeba ani s hokejem nemělo nic společného.

Letošní léto pro vás bylo neobvyklé tím, že jste byl u toho, když vaše partnerka oštěpařka Nikola Ogrodníková získala na olympiádě v Paříži bronzovou medaili. Užil jste si Hry?

Byl to neskutečný zážitek. Uvědomil jsem si tam, a říkal jsem to tchánovi, že lidi tam znají i sportovce, který je desátý na světě. My žijeme hokejem, který je pro nás vše, ale na olympiádě jsem pochopil, že špičkoví atleti jsou úplně někde jinde. Paříž, obrovský stadion, atmosféra byla neuvěřitelným zážitkem. Jsem moc rád, že díky Niki jsem měl možnost to zažít a že mě trenéři pustili. Snad to i mladému (synovi) něco dalo, i když si to možná ještě tolik neuvědomuje.

Dá se finále v hodu oštěpem přirovnat k vašemu zázraku v extralize?

Někdo může říct, že je to o jednom hodu, ale Nikol si přípravu načasovala fakt perfektně. Pomaloučku se výkonnostně zvedala a sama se připravila opravdu perfektně. Byl tam i kus štěstí v kvalifikaci, která je asi nejtěžší část závodu. Byly favoritky, které to nezvládly a ona ano – třetím hodem – a ve finále, kdy ji teklo do bot, zase přišel třetí hod... Načasovala to výborně, i když třeba holky neházely zrovna tolik, na co byli diváci zvyklí.

Neměl trenér Zdeněk Moták problém pustit vás během přípravy do Paříže?

Samozřejmě, že nějaké připomínky měl, ale tuhle možnost jsem nakopl už hodně brzo, protože bych olympiádu moc rád viděl. Asi bych si to nedovolil, kdyby byl začátek soutěže, ale tím, že to bylo v srpnu, v čase, kdy nebylo až tak důležité, abych tady byl, tak jsme se dohodli.

Už se Nikola v třinecké kabině pochlubila svou medailí?

Ještě ne. Měla toho po olympiádě hodně, těch povinností bylo moc. Navíc pořád ještě závodila, sezonu zakončila teprve v úterý. A když měla nějaké volno, byli jsme doma. Teď věří, že si čas na kabinu najde. Neměla problém, abych medaili přinesl klukům ukázat, ale měl jsem strach, aby se s ní nic nestalo. Fakt je krásná.

Nikola Ogrodníková se letos trénuje převážně sama. Bude v anketě Trenér roku zápolit s vaším Zdeňkem Motákem?

(Smál se) Asi jo. Musím říct, že se připravovala poctivě, měla s tím hodně práce. Viděl jsem to doma z první ruky. Všechno si musela plánovat, zajišťovat sama. Klobouk dolů.

Extraligu rozjedete 17. září na ledě Sparty, ale už v pátek vstoupíte do Ligy mistrů. S jakými ambicemi?

Pochopitelně chceme oba úvodní zápasy vyhrát. Ale bude to těžké. Začínáme ve švýcarském Lausanne, což je velmi kvalitní soupeř. V neděli hrajeme ve francouzském Rouenu, kde úplně nevíme, co nás čeká. Jsme v situaci, kdy se stále ještě dáváme dohromady, některé kluky pořád zapracováváme do sestavy, jiní jsou z minulé sezony zranění. Každopádně si budeme chtít zajistit postup do play off a pak se uvidí.