Třinecký Vrána: Výšlap na Chopok je lepší než zvedat činky

Nyní s týmem absolvuje už celou přípravu na ledě. „Všichni jsme se už těšili na partu, ale teď nás čeká další tvrdá práce,“ prohlásil Vrána.

Jaká byla vaše letní příprava?

Minulé tři čtyři roky ji moc neměním. Jedu v podstatě furt to stejné. Jiné to bylo akorát v tom, že jsem si po dlouhé a náročné sezoně dal o něco delší volno, abych si trochu více odpočinul. Ale poté jsem se kromě víkendů připravoval v kuse až doteď.

Okusil jste i tvrdou přípravu „na suchu“ pod trenérem Varaďou?

Měl jsem individuální plán, takže jsem trénoval spíše sám. Ale byl jsem na soustředění a je pravda, že bylo hodně náročné. Nebudeme si nic nalhávat, za těch pět nabitých dní jsme toho měli všichni plné zuby. K létu to však patří. Teď už to vidím jinak než před deseti lety. (směje se) Přežili jsme to, navíc se našel i prostor pro nějakou zábavu, takže dobré.

Šimon Hrubec loni řekl, že tu dřinu nechápal a že chtěl trenéra Václava Varaďu, samozřejmě v nadsázce, zabít...

Nepomáhá tomu počasí, protože je vedro a vy jdete ven na tři tréninkové fáze. To pochopitelně moc příjemné nebylo. Ale zpestřením byla třeba jízda na kole nebo výšlap na Chopok, což je lepší než zvedat činky.

Na nové smlouvě jste se s Oceláři domluvil už v květnu. Jiné varianty jste neměl?

Žádnou jinou jsem neřešil, ani mi agent o ničem neříkal. Řešil jsem jen Třinec, domluvili jsme se na pokračování. Jsem rád. Doufám, že navážeme na minulý ročník, což samozřejmě nebude jednoduché, ale sílu máme. Uděláme vše pro to, abychom se dostali co nejdál.

Navíc kádr se výrazně nezměnil, že?

Přesně tak, vyměnilo se jen několik lidí. Extraliga se sice vyrovnává, zápasy jsou velmi těžké, ale tady v Třinci jsou cíle vždycky vysoké. Věřím, že se do potřebného tempa rychle dostaneme a budeme předvádět dobrý hokej.

Opět budete mít pořádně nabitý program, protože vás kromě obhajoby titulu čeká i Liga mistrů a Spenglerův pohár.

Je to hodně náročné. Nevýhodou je, že si v reprezentačních pauzách člověk moc neodpočine. Pořád hrajeme. Na druhou stranu další soutěže jsou zpestřením, zápasy jsou většinou velmi kvalitní, takže je to dobré pro nás i naše fanoušky. Ti aspoň uvidí i někoho jiného než naše klasické extraligové soupeře.

Jak jste si užil poháru, který jste s Třincem získali za mistrovský titul?

Udělal jsem dvě akce. Nejdřív jsem ho vzal k tátovi na chalupu, kde byli i jeho kamarádi, kteří chodí na hokej. A pak jsem to slavil se svými kamarády a rodinou u mě doma. Vycházelo to dobře, protože to byl zrovna pátek, kdy končil konec školního roku, tak jsem pohár vzal i na svou základku ve Šternberku, kde se znám dobře s ředitelem. Myslím, že měl radost, vyfotili jsme se i s dětmi. To bylo fajn.