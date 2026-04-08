Tipsport extraliga 2025/26

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

  13:12
Byli naštvaní. Nejen z porážky a nabrání ještě výraznější ztráty v semifinálové sérii, ale také kvůli faulu na Petra Tomka. Sedmnáctiletý hokejista odstoupil z úterního duelu extraligového play off proti Třinci (2:3) už v první třetině po faulu Patrika Hrehorčáka. „Sekera jako kráva na bůra, jste tady čtyři,“ vyčítal na ledě rozhodčím karlovarský kapitán Jiří Černoch.
Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Třinečtí hokejisté oslavují druhý gól na ledě Karlových Varů.
O helmu na chvíli přišel karlovarský kapitán Jiří Černoch.
Třinecká radost z vyrovnání.
Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Karlovy Vary - Třinec....
V tu chvíli, kdy běžela teprve šestá minuta, zvládal emoce jen těžko kontrolovat. „Tomek, vole, má kvůli tomu po sezoně. Frajer má roztrhlý dva prsty, půlku prstu pryč,“ nadával sudím.

Po zápase už hovořil o poznání klidněji: „Bylo složité se udržet, ale vždycky se snažím mluvit s rozhodčími s respektem. Někdy mi to ujede, někdy jim. Že se někdy zařve, je v pohodě.“

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

Pro Tomka utkání skončilo při přesilovce, kterou hrály Karlovy Vary po vyloučení Jakuba Galvase.

Mladý útočník dostal přihrávku k pravému mantinelu, vrátil puk na modrou čáru Davidu Moravcovi, načež jej přes prsty prudce sekl bránící Patrik Hrehorčák.

Ihned zahodil hokejku, odjel na střídačku a odešel na ošetřovnu. Nepříjemná záležitost, domácí strana nechápala, jak mohli sudí Jan Hribik a Matěj Sýkora přejít zákrok bez vyloučení.

„Má rozseklé prsty, které mu museli sešít, chybí mu nehty. Tohle se možná stane jedním úderem hokejkou z milionu, ale nevypadalo to pěkně. Sám si to asi neudělal... Ale víc to komentovat nemůžu, radši za deset tisíc něco koupím dětem,“ vyhnul se Černoch hodnocení rozhodčích a následné pokutě.

Zdravotní stav sedmnáctiletého parťáka, jenž zbytek utkání sledoval s obvázanými prsty z tribuny, kontroloval hned po úvodním dějství: „Zašel jsem za ním, asi ho to dost bolelo. Ještě podstoupí nějaká vyšetření, ale říkal mi, že chce hrát. Věřím, že to zvládne a ještě nám pomůže.“

Kouč Pavel Patera se k možnému návratu Tomka pro čtvrté pokračování semifinále nechtěl vyjadřovat. „V play off se samozřejmě neříká, jak na tom hráč je,“ usmál se v rozhovoru pro Oneplay.

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Karlovy Vary - Třinec. Zasahuje domácí brankář Dominik Frodl.

Karlovy Vary jsou v těžké situaci. S Třincem zvládají v zápasech držet krok, ale na první bod v sérii čekají. A ve středu večer budou před vlastními fanoušky čelit vyřazení.

Případná absence jednoho z nejlepších útočníků by byla velkou ztrátou. Tu dost možná počítají také Oceláři, v závěru se na ledě po pádu na rameno svíjel Michal Kovařčík, který prožívá výborné play off.

Stejně jako objev aktuální extraligové sezony Tomek. Třináct zápasů, tři branky, šest asistencí. Obdivuhodné, když vezmete v potaz, že mu je stále teprve sedmnáct.

Žádný hráč do věku osmnácti let neposbíral v extraligovém play off více bodů než on, v historických statistikách předčil Radka Dvořáka (5+1), Martina Nečase (4+0), Milana Hejduka (3+1) a Martina Straku (3+1).

„I lidé, kteří nerozumí hokeji, musí vidět, že v sobě má něco geniálního. Neustále to dokazuje. Má pro tým velký přínos svou energií i produktivitou. Na druhou stranu nás to trochu semklo a chtěli jsme pro něj vyhrát, bohužel to nevyšlo,“ líčil Černoch.

Tomkovo zranění zajímá i národní mužstva. Nejen dospělé, ale také výběr do 18 let, které začíná 22. dubna světový šampionát v Bratislavě a v Trenčíně.

Když to bude možné, pojede tam, nebo se připojí na kemp pod vedením Radima Rulíka?

To se teprve ukáže, ale kouč reprezentačního áčka na srazu v Karlových Varech talentovaného mladíka chválil: „Je ve famózní formě, hraje výborně. Jeho progres během sezony je obrovský, velmi mě překvapil. Počkáme, jak všechno dopadne.“

Zmiňoval Tomkovo vytížení, potřebu odpočinku. Teď bude muset vzít v potaz i jeho zdravotní stav.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:1
Sparta
Třinec
3:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

8. dubna 2026  13:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

