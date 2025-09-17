Tipsport extraliga 2025/26

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, ví ve Varech

Autor:
  15:05
Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v extralize odehranou pořádnou porci zápasů. Karlovarskému útočníkovi je ale stále teprve 16 let a do velkého hokeje teprve vstupuje. Ve velkém stylu!
Karlovarský Petr Tomek se raduje z výhry proti Spartě.

Karlovarský Petr Tomek se raduje z výhry proti Spartě. | foto: ČTK

Karlovarský Petr Tomek překonává sparťanského brankáře Jakuba Kováře.
Karlovarský Petr Tomek překonává sparťanského brankáře Jakuba Kováře.
Karlovarský Petr Tomek přijímá od spoluhráčů gratulace.
Nick Jones se raduje z gólu do sítě Sparty.
8 fotografií

Jeho trefa se v úterním duelu na Spartě (2:1) ukázala jako vítězná, soupeř už dokázal pouze korigovat.

A Tomek? Po přesném zásahu naskočil na mantinel, posléze neudržel rovnováhu a ještě před příjezdem spoluhráčů se skácel na led.

Že by mu to ale vadilo? To ani náhodou, vždyť prožívá skvostné období. V nejvyšší české soutěži naskočil v této sezoně do všech čtyř dosavadních utkání.

Podívejte se na trefu Petra Tomka proti Spartě:

„Už v přípravných zápasech se jevil velmi dobře a teď situace vykrystalizovala tak, že hraje. Zásluhou svých výkonů se dostal do sestavy a parádně si to uhrává,“ líčil karlovarský asistent David Moravec.

Tomek už také začíná počítat nastřílené góly. Ve třetím kole se proti Olomouci prosadil hned dvakrát, o dva dny později pak skóroval i v největší české hale před téměř 12 tisíci diváků.

„Má na svůj věk super střelu, je těžké mu ji chytit. Je strašně šikovný v zakončení před bránou,“ vyzdvihl parťákovy přednosti brankář Dominik Frodl.

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Proti Spartě zaujal Tomek i prostorem, který od trenérského štábu dostal. Nastupoval totiž také na přesilovce, kde zaujímal pozici na pravém kruhu.

„Na tréninku vypadal, jako kdyby to hrál 12 let. Snažíme se ho hodně povzbuzovat, ať si věří. A já jsem přesvědčen, že bude jedno z velkých jmen českého hokeje do budoucna,“ chválil Frodl.

I díky početním výhodám se Tomkův čas na ledě poprvé přehoupl přes deset minut, a to dokonce na výslednou hodnotu 12:14.

Karlovarský Petr Tomek překonává sparťanského brankáře Jakuba Kováře.

Na ledě ho nepřehlédnete nejen díky košíku, se kterým do zápasů nastupuje, ale zaujme i pohybem a nasazením. Vždyť i přes menší výšku (175 cm) a váhu (72 kg) si troufne dohrávat mnohem urostlejší borce.

V úterý si například opakovaně vyšlápl na sparťanského beka Davida Němečka. Tedy na hráče o téměř 20 centimetrů vyššího a o více než 20 kilogramů těžšího.

„Pokouším se nedělat rozdíly, jsou všichni ze stejného masa a kůže jako já. Snažím se jak hokejkou, tak i tělem, může se stát cokoliv,“ hlásil talentovaný mladík.

Karlovarský Petr Tomek přijímá od spoluhráčů gratulace.

Ve třetím útoku nastupuje s Haraldsem Eglem a Robinem Sapouškem. Právě spolupráce všech tří se podepsala pod vítěznou trefu proti Pražanům.

Zkušenější lotyšský centr zaznamenal u Tomkovy trefy už pátou asistenci v ročníku, i díky němu si na západě Čech můžou mnout ruce.

„Tato soutěž je jednou z nejtěžších v Evropě. Naskočit do ní v šestnácti a ještě podávat takové výkony, to je fakt něco. Byl to pro něj velký skok, ale ukazuje, že na to má. Každý den se více sbližujeme, budujeme chemii a každý zápas se to snad bude jen zlepšovat,“ oceňoval kolegu z formace Egle.

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

„Je platný, dává góly, takže se s tím zatím výborně popasoval. Věřím, že ho to může posunout a posouvá ho to. Je to velmi poctivý kluk, který ví, co by chtěl dosáhnout a jde si za tím,“ přidal asistent Moravec.

Rodák z Třebíče si na situaci mezi tuzemskou elitou zatím zvyká, v juniorských kategoriích ale pravidelně patří mezi opory národního týmu. Už před dvěma lety se představil například na mládežnických olympijských hrách, nechyběl ani na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu.

Nadějné mohou být také vyhlídky do budoucna. Obzvláště, pokud Tomek mezi dospělými setrvá a bude sbírat zkušenosti i v dalším průběhu sezony, ve které zatím září.

Karlovarský Petr Tomek překonává sparťanského brankáře Jakuba Kováře.

„Nechci mu nějak pochlebovat, ale on do toho skočil, jako kdyby byl v extralize už pět let. Sebevědomě. A tak to má být. Proto tady je, hraje skvěle a zodpovědně. Věříme, že si brousíme klenot pro český hokej,“ uzavřel Frodl.

A čeští fanoušci tak nyní mají na radaru další jméno, které se vyplatí sledovat.

4. kolo

5. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
