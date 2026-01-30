Tipsport extraliga 2025/26

Ty vole, fantastický! Komentátor ČT se neudržel, parádou ho oslnil mladík Tomek

Autor:
  12:08
Dál udivuje. Stále teprve v sedmnácti letech pokračuje v parádních výkonech, drží si skvělou produktivitu, ve čtvrtek večer dokonce předvedl i parádní sólo akci. Útočník Petr Tomek z Karlových Varů prokličkoval v duelu proti Liberci (3:2N) celé hřiště a vstřelil už svůj dvanáctý gól v sezoně. Snad jako by mu karma vrátila jeho férový počin.
Karlovarský Petr Tomek skóruje v utkání s Libercem.

Karlovarský Petr Tomek skóruje v utkání s Libercem. | foto: ČTK

Liberecký gólman Petr Kváčka nedosáhl na prudkou střelu Petra Tomka z Karlových...
Karlovarský gólman Frodl likviduje nebezpečí před svojí bránou.
Momentka ze zápasu Karlovy Vary - Liberec.
Liberecký Petrovský se raduje z gólu Karlovým Varům.
14 fotografií

Akce zaplavila sociální sítě ještě během zápasu. Tomek ve 47. minutě snižoval v početní výhodě, ovšem o typickou přesilovkovou situaci ani zdaleka nešlo.

Puk si totiž nabral v obranném pásmu a vydal se na libereckou branku. Nejprve kotouč udržel před dotírajícím Jansou, poté přejel modrou čáru, za níž si v pohodě obhodil lotyšského olympionika Zileho a Kváču překonal přesnou trefou nad vyrážečku.

„Ty vole!“ vyhrkl v tom okamžiku komentátor Petr Hubáček ve vysílání České televize.

Podívejte se na parádní Tomkovu akci:

„Fantastický gól, možná nejhezčí, který kdy v kariéře dal,“ hodnotil už při opakovaných záběrech.

„V dospělých jsem asi hezčí nedal. Viděl jsem, že první lajna prostřídává, chtěl jsem zavést puk, nečekal jsem, že to skončí gólem. A skončilo to gólem krásným, což nás nakoplo,“ hodnotil Tomek v rozhovoru pro ČT.

Dál ukazuje převeliký talent. Ještě před sezonou se o něm mezi hokejovou veřejností takřka nevědělo, vždyť také ještě v minulé sezoně nastupoval pouze v dorostenecké lize a párkrát si odskočil do té juniorské.

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Ale v září debutoval v extralize, hned ve třetím zápase dvakrát skóroval. Dnes již platí za osvědčeného křídelníka druhé formace, za 45 klání nasbíral už 20 bodů za 12 gólů a osm asistencí.

Jednu z nich přidal i ve čtvrtek proti Liberci, když nahrával na druhý gól Varů. I díky jeho počínání tak Energie zdolala Severočechy 3:2 po nájezdech.

Ve finále domácí ani nemusela mrzet přesilovka, o kterou krátce po polovině zápasu za stavu 0:2 přišli.

Liberecký gólman Petr Kváčka nedosáhl na prudkou střelu Petra Tomka z Karlových Varů.

Rozhodčí totiž po pádu Tomka ve středním pásmu zdvihl pravici, chtěl vylučovat za podrážení Davida Aubrechta.

Jenže karlovarský mladík k sudímu přijel a rukou mu dal najevo, že se o faul nejednalo a prohřešek tedy odvolal.

„Vůbec jsem necítil kontakt, jen mi podjela brusle. Byl to můj pád,“ přiznal Tomek.

A záhy dodal, že kdyby gesto fair play nepředvedl, vyčítal by si to. „To bych se asi doma mlátil do hlavy, kdybych tohle neřekl.“

V pátek večer ho čeká netradiční odveta proti Liberci, pak si od zápasů na chvíli odpočine kvůli olympijské přestávce.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je...

29. ledna 2026  14:05

Výborný debut nové posily. Paláta chválil kouč i kapitán: S ním budeme silnější

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Výměna v NHL mu zřejmě přišla vhod, nový impulz zafungoval. „Cítím se velmi dobře,“ pochvaloval si Ondřej Palát po povedeném debutu v novém působišti. Český hokejista si užil ovace z tribun, stal se...

29. ledna 2026  13:08

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.