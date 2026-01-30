Ty vole, fantastický! Komentátor ČT se neudržel, parádou ho oslnil mladík Tomek

Akce zaplavila sociální sítě ještě během zápasu. Tomek ve 47. minutě snižoval v početní výhodě, ovšem o typickou přesilovkovou situaci ani zdaleka nešlo.
Puk si totiž nabral v obranném pásmu a vydal se na libereckou branku. Nejprve kotouč udržel před dotírajícím Jansou, poté přejel modrou čáru, za níž si v pohodě obhodil lotyšského olympionika Zileho a Kváču překonal přesnou trefou nad vyrážečku.
„Ty vole!“ vyhrkl v tom okamžiku komentátor Petr Hubáček ve vysílání České televize.
Podívejte se na parádní Tomkovu akci:
COŽE? 🤯— Tipsport extraliga (@telhcz) January 29, 2026
Petr 𝐓𝐨𝐦𝐞𝐤 proti Liberce předvedl neskutečné sólo! 😍🔥
Právě probíhá charitativní projekt O Kapku lepší hokej! Podpořte i vy dětské pacienty s poruchou krvetvorby: https://t.co/rq8KnqPKWz 🧡#TELH | #momentytelh | #KVABTL | @hokejkv pic.twitter.com/AQMmihCK1j
„Fantastický gól, možná nejhezčí, který kdy v kariéře dal,“ hodnotil už při opakovaných záběrech.
„V dospělých jsem asi hezčí nedal. Viděl jsem, že první lajna prostřídává, chtěl jsem zavést puk, nečekal jsem, že to skončí gólem. A skončilo to gólem krásným, což nás nakoplo,“ hodnotil Tomek v rozhovoru pro ČT.
Dál ukazuje převeliký talent. Ještě před sezonou se o něm mezi hokejovou veřejností takřka nevědělo, vždyť také ještě v minulé sezoně nastupoval pouze v dorostenecké lize a párkrát si odskočil do té juniorské.
|
Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí
Ale v září debutoval v extralize, hned ve třetím zápase dvakrát skóroval. Dnes již platí za osvědčeného křídelníka druhé formace, za 45 klání nasbíral už 20 bodů za 12 gólů a osm asistencí.
Jednu z nich přidal i ve čtvrtek proti Liberci, když nahrával na druhý gól Varů. I díky jeho počínání tak Energie zdolala Severočechy 3:2 po nájezdech.
Ve finále domácí ani nemusela mrzet přesilovka, o kterou krátce po polovině zápasu za stavu 0:2 přišli.
Rozhodčí totiž po pádu Tomka ve středním pásmu zdvihl pravici, chtěl vylučovat za podrážení Davida Aubrechta.
Jenže karlovarský mladík k sudímu přijel a rukou mu dal najevo, že se o faul nejednalo a prohřešek tedy odvolal.
„Vůbec jsem necítil kontakt, jen mi podjela brusle. Byl to můj pád,“ přiznal Tomek.
A záhy dodal, že kdyby gesto fair play nepředvedl, vyčítal by si to. „To bych se asi doma mlátil do hlavy, kdybych tohle neřekl.“
V pátek večer ho čeká netradiční odveta proti Liberci, pak si od zápasů na chvíli odpočine kvůli olympijské přestávce.