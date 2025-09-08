„To je velmi důležité. Začíná to skauty, kteří ty hráče vidí hrát, vytipovávají je. Pak tu je komunikace s Petrem Dědkem (majitelem klubu), vedením sportovního úseku, trenéry. Nějak jsme se shodli,“ podotkl bývalý excelentní snajpr. „Ale tým bude potřebovat nějaký čas, aby si sedl. Přípravu jsme neodehráli tak, jak bychom chtěli,“ připomněl Sýkora patálie s virózou během soustředění v zahraničí.
Není podle vás letošní tým možná i nejnadupanější, co kdy Dynamo mělo?
To se hrozně těžko hodnotí, třeba loni tu taky hráli skvělí hokejisté. Ale chyběli nám praváci na přesilovku pro případ, že by se zranil Čero (obránce Peter Čerešňák) — útočnější beci, kteří by to víc podpořili. Nerad bych srovnával mančafty, které tu hrávaly. Dynamo je historicky velmi úspěšný klub a týmy tu byly výborné i v minulosti.
|
Pardubický kapitán Sedlák: Jsem ve věku, kdy si pořádný „detox“ dopřát nemůžu
Nicméně vzhledem k jeho složení se zdá, že se nyní o kádru přece jen víc přemýšlelo.
To není záležitost poslední chvíle, o něco se snažíme dlouhodobě. Věřím, že posily zapadnou tak, jak si představujeme.
Co jejich vytížení?
Řešilo se po celou dobu vyjednávání o smlouvách. Všechny ale chtěly hrát za Pardubice, což je skvělé. Ty role berou.
Šli jste po konkrétních typech?
Kromě těch ofenzivnějších beků se nám povedlo přivést i zkušenost, sílu a týmovost do útoku. S posilami jsme spokojení a nepochybuju, že kluci odvedou perfektní práci.
Co nový trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem? Proč padla volba právě na něj?
Od prvních pohovorů, co jsme s Filipem a Karlem Mlejnkem měli, jsme si víceméně padli do noty a pochopili se. Trenéři mají obrovské zkušenosti, i z dřívější spolupráce. Oba projevili obrovský zájem tady trénovat. Věříme, že budou i s Vencou Kočím (druhý asistent) úspěšní.
|
Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán
Jak se vám mužstvo jevilo v přípravě, jež se výsledkově velmi vydařila?
Chtěl bych vyzdvihnout obrovskou bojovnost a nasazení, které nás provázely v každém utkání, co jsme doteď odehráli. To bylo fantastické. Ale určitě je velké zklamání, že nejsme v Lize mistrů, protože to je velice kvalitní soutěž a před sezonou hrajete duely s vynikajícími soupeři, což vás dobře prověří. Potkala nás ta viróza, o zápas jsme to museli zkrátit, nicméně kluci se s tím porvali velice dobře a budeme adekvátně nachystaní.
K té viróze: jistě jste zaznamenal, že obdobné potíže trápily či stále trápí fotbalové Bohemians 1905 nebo brněnskou Zbrojovku, již koučuje váš velký kamarád Martin Svědík. Může jít o stejné onemocnění?
Takhle jsem o tom nepřemýšlel. My odjeli na těžké soustředění, daleko autobusem, deset hodin. Pak dalších deset hodin z Itálie do Švýcarska. K tomu pět zápasů zhruba v deseti dnech, i to bylo náročné. Devět hráčů jsme museli poslat domů, měli problémy. Zbytek jsme nechtěli přetěžovat a vlastně už bychom ani neměli počty na to, abychom napsali soupisku. Nezbylo nám nic jiného než závěrečný zápas (s Bernem) odvolat. Jestli totéž proběhlo po Čechách... Je to možné. Nás to bohužel potkalo v době, kdy jsme odjeli do Itálie. Bylo to těžké.
Trenér „klokanů“ Jaroslav Veselý před týdnem po ligovém zápase v Pardubicích doslova řekl, že to hráče „oddělá“. Pasovalo by zmíněné tvrzení i na Dynamo?
Určitě je to oddělá. Už to cestování a zápasy, do toho třeba i jen lehčí teplota a další příznaky. Nemůžeme riskovat, že se to dalším zápasem zhorší, navíc chceme být ohleduplní i vůči ostatním týmům. Ale hráči bojovali do poslední chvíle.