„Oba mají platné smlouvy a my s nimi počítáme,“ řekl rázně v rozhovoru pro klubový web. „Roman tu odehraje minimálně příští sezonu, Sedlo má delší kontrakt a oba jsou našimi lídry. Představa o tom, že by Pardubice opustili, je zcestná,“ dodal.

Zvěsti o jejich přestupech však celou dobu vnímal. „Něco se ke mně dostane, něco ne. Spekulací kolem Dynama je poslední dobou nějak moc, ale často mě to pobaví. Vždy je potřeba dělit minimálně třemi,“ pousmál se Sýkora.

Řeší naopak pohyby směrem do kádru. Novou smlouvu nedávno podepsal bek Daniel Gazda z Finska a na cestě jsou i další. Do Pardubic míří exsparťan Ondřej Mikliš a mluví se o příchodu Kanaďana Miguëla Tourignyho ze Žiliny či jeho krajana s českým pasem Jana Ludviga z organizace Colorada Avalanche. Do útoku má Dynamo zatím domluveného Pavola Regendu, který aktuálně taktéž bojuje na mistrovství světa v dresu Slovenska.

„Skladbu týmu na další rok samozřejmě řešíme. Chceme ho vhodně doplnit a vše už nějakou dobu konzultujeme s novými trenéry. Den po sedmém finále s Kometou jsme si společně sedli a probrali nejbližší kroky. Ohledně celkové vize jsme už delší dobu v souladu,“ těšilo Sýkoru.

Ten by rád, aby trenérská dvojice Filip Pešán – Karel Mlejnek konečně vydržela na pardubické střídačce déle než jednu sezonu.

„Uvědomujeme si, že trenérské rošády nehází na naši organizaci dobré světlo a nijak si v nich nelibujeme. Budeme nyní dělat všechno pro to, abychom novému realizačnímu týmu vytvořili takové podmínky, aby zde setrval a mohl být úspěšný,“ slíbil Sýkora.

Do budoucna nevyloučil ani návrat Miloslava Hořavy, který po sezoně odmítl nabídku na pokračování. „Chtěl se věnovat svým věcem, ale rozloučili jsme se snad v dobrém a časem se třeba vrátí. Dveře tady má otevřené,“ řekl Sýkora. „Teď věříme, že Filip Pešán je správnou volbou. Je to mladý, energický a velmi zkušený trenér, který má vazbu na Pardubice. S Karlem Mlejnkem už dříve úspěšně spolupracoval v Liberci,“ dodal.

Po druhém prohraném sedmém finále v řadě podle Sýkory v Dynamu zatím převládá zklamání. V kontextu celé sezony jde ale o velký úspěch. „V play off jsme prožili nejlepší období a chybělo málo, jinak to ale byla sezona jako na horské dráze. Ostudný byl kolaps v Lize mistrů a nikdy jsme nepřiznali, že těsně před Spengler Cupem se týmem prohnala rozsáhlá viróza. Většina hráčů i trenérů nebyla zdravotně v pořádku. Odehráli jsme dva vyrovnané zápasy, a ve čtvrtfinále jsme odpadli. Smůla, která se ale v hokeji občas stává,“ ohlédl se Sýkora. „Nakonec bych ale chtěl všem poděkovat, máme tři medaile za tři roky, což je úspěch,“ dodal.

Poslední otázkou zůstává, kdo všechno z téhle éry Pardubice opustí. S jistotou to bude Jakub Lichtag, který se už v předstihu domluvil na nové smlouvě v Boleslavi, Ondřej Vála v Budějovicích, do Zvolena by se měl stěhovat útočník Matej Paulovič, Liberec lanaří Jaspera Weatherbyho, do zámoří chce Daniel Herčík a s velkým otazníkem je i pokračování ikon Lukáše Radila s Robertem Kousalem.