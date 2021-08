Biel? Ten býval na hraně play off, vzpomíná pardubický Sýkora na Švýcarsko

Vedle hokejové extraligy, ve které nasázel 385 gólů včetně nadstaveb a je jejím historicky nejlepším střelcem, si bombarďák Petr Sýkora podmanil právě i švýcarskou ligu. V dresu Davosu absolvoval ve čtyřech sezonách 175 zápasů a přidal dalších 95 gólů.

Vzájemné zápasy Dynama s Bielem a Ženevou Biel – Dynamo 3:3

21. 8. 2007

Eisstadion Biel

Góly: Cetkovský, Ondřej, Koukal Ženeva – Dynamo 4:2

22. 8. 2007

Yverdon

Góly: Sýkora, Klejna Ženeva – Dynamo 1:3

15. 8. 2009

Vallée de Joux

Góly: Drtina, Havíř, Cetkovský Ženeva – Dynamo 7:4

19. 8. 2010

Basel Summer

Góly: Cetkovský, Koukal, Pivko, Kolář II

„Prožil jsem tam jedny z nejlepších let kariéry. Bylo to parádní, v Davosu bylo skvělé zázemí a super parta v kabině. Dvakrát se nám navíc podařilo vyhrát ligu,“ vzpomíná Sýkora v rozhovoru pro YouTube kanál HC Dynamo.



Východočeši do Švýcarska míří na turnaj Coupe des Bains, do kterého zasáhnou už ve středu večer. Ve 20:15 nastoupí proti domácímu Bielu.

„Už je to dlouho, co jsem tam hrál, ale Biel vždycky patřil k bojovným týmům a pohyboval se na hranici play off,“ vybavuje si Sýkora.

V loňské sezoně Biel skončil v osmifinále, kde jej v sérii hrané na dva vítězné zápasy v nejkratším možném čase vyřadil Rapperswil.

Pardubice se s Bielem dosud střely jen jednou, v letní přípravě v roce 2007 z toho ve Švýcarsku byla remíza 3:3.

Dalším soupeřem Dynama bude v Yverdonu německý Krefeld (v pátek od 16:30) a do třetice Východočeši narazí na Ženevu.

„Ženeva zase vždycky patřila do top čtyřky. Jediné, na co nerad vzpomínám, bylo cestování. Z Davosu to je hrozně daleko (425 km), jeli jsme tam vždycky skoro celý den,“ říká Sýkora.