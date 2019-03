Hradecký asistent Svoboda: Nechte se životem vést, jinak budete jen padat

Hokej

Zvětšit fotografii Petr Svoboda na hradecké střídačce. | foto: Profimedia.cz

dnes 10:29

Má hokejové geny i jméno. Jako capart sledoval Petr Svoboda, když se jeho táta na pražském šampionátu v roce 1985 stal mistrem světa. Když to on sám později dotáhl až do NHL, připisovali automaticky k jeho jménu římskou dvojku. „Vlastně všude v hokeji jsem byl ten druhý,“ usměje se Petr Svoboda. Otce Radovana ani staršího jmenovce, po jehož finálové bombě v Naganu vybouchla v Česku olympijská euforie, nepřekonal.