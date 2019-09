Puk nás neposlouchal, stěžoval si plzeňský útočník Straka

Hlavně na konci druhé části, za stavu 1:1, visel gól ve vzduchu. Co chybělo?

Byl tam obrovský tlak, Ebi (Eberle) měl velikou šanci, ale Růžička tam ještě nějak natáhl lapačku. Je to škoda, že se alespoň jedna střela neujala. Ve třetí části se už trošku zatáhli a čekali na brejky. Bohužel dokázali nám brzy odskočit a zbytek utkání už dobře ubránili.

Brankář Růžička měl velký večer, hodně vás trápil?

Na ledě je to taková rychlost, že nepřemýšlíte o tom, proč vám brankář tolik šancí pochytal. Dnes párkrát přišla finální přihrávka trošku pod nohy, než si to pak srovnáte, už je tam hokejka soupeře a nepodaří se vám zakončit tak razantně, jak si přejete. Faktorů, které na vás působí, je víc, není to jen konkrétní výkon gólmana soupeře.

Dvakrát jste zkusili power play, ale Mladá Boleslav tyhle situace dobře ubránila. Už se tam v závěru trošku vkrádala křeč?

Mám pocit, že dnes nás puk neposlouchal od začátku, ani led za moc nestál. Kolikrát kotouč poskočil na hokejce, a než jste si ho srovnal, zavřela se možnost na dobrou přihrávku. Tým, který musí dotahovat, to má v takové chvíli složitější. Kdyby bylo skóre opačné, hraje se lépe nám. Nebyla tam křeč, ale složitěji se hledal volnější prostor.

Zastavili jste přestřelky z úvodních zápasů. Soustředíte se nyní více na defenzivu?

Zaměřili jsme se na to, abychom nedostávali šest gólů za zápas. Bohužel dnes nám tam dvakrát ujeli a proměnili to. Zatím to spíš vychází tak, že buď dávají góly oba týmy, nebo se to tahá. Já věřím, že to ještě dokážeme vypilovat.