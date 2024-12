Děkovačka až příště, opakují Rytíři svým dětem. Doma padli podesáté v řadě

Proč nejste produktivní? Šancí i střel máte dost.

Důvod netuším. Někdy to tak je. Nevím, jestli se hodí na to zaměřovat, aby z toho nevznikla křeč, což je opačný efekt, než by člověk chtěl. Musíme se soustředit spíš na důraz před bránou, snažit se dělat větší nepořádek gólmanům, aby na střely neviděli. Jeden puk se nám odrazil před prázdnou bránu, škoda, že ne i druhý.

V úvodu vás Kometa mlela, dala gól a měla další šance. Co se stalo?

Od nás hrůza. Můžeme líbat ruce nohy brankáři Lukešovi, že to bylo v tu chvíli 0:1 a dal nám šanci vrátit se do zápasu a urvat aspoň bod.

Pak se hra otočila.

Dost podobné to bylo i předtím v Litvínově, šance jsme ale nevyužili. Mrzí to dvojnásob kvůli klukům v bráně, protože v obou zápasech nás skvěle drželi. A my nevyužili šance ani do prázdné brány.

Kladenský útočník Martin Procházka (23) přišpendlil na mantinel brněnského beka Brandona Davidsona.

Co s vámi dělá deset domácích proher za sebou?

Je to k naštvání. Byla spousta zápasů, kdy jsme hráli dobrý hokej. Je až blbé říct, že jsme si zasloužili vyhrát, ale naše hra měla nějaké parametry a dali jsme sami sobě šanci na tři body. Jenže jsme ztroskotali na nevyužitých šancích. Anebo v listopadu na stupidních chybách, kdy soupeř z minima udělal maximum. Nemyslím, že bychom měli blok z domácího prostředí. Že bychom tady seděli a říkali si, jo, hele, pozítří konečně jedeme zase hrát ven.

Petr Svoboda asistent trenéra Kladna „Do 14. minuty jsme nebyli na zápase, ale asi ještě někde u vánočního stromečku. Pak se náš pohyb a hra zlepšily, ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, bohužel nás trápí produktivita. Jeden gól za poslední dva zápasy je málo. Byli bychom rádi za vícero bodů, s pokorou bereme i jeden. Že nám chybí hlavní trenér David Čermák, v tom velký problém nevidím. Oba, já i Venca Skuhravý, máme zkušenosti, abychom to zvládli. S trenérem si volám před a po každém zápase, veškerou přípravu s ním konzultuji. S Vencou jsme si to rozdělili na půl, on má útočníky, já beky a sleduji celou hru.“

Diváků přitom na to, že jste poslední, chodí dost. Na Kometu skoro čtyři tisíce. Vnímáte to?

Sluší se jim poděkovat, všichni jsme si vědomí jejich podpory. Nesedíme v šatně skleslí, že hrajeme doma. Naopak se těšíme. A když se nám do kabiny dostane zpráva, že přijde hodně lidí, těšíme se o to víc a jsme jim vděční. Teď už zbývá jediné, na ledě se jim odvděčit výhrami, abychom si mohli společně zařvat a zaradovat se.

Nebojíte se, že vám pomalu ujíždí vlak?

Příjemné to není. Koukáme se na výsledky týmů konkurentů, ale když my nebudeme bodovat, je to úplně zbytečné. Musíme otočit list a do dalšího zápasu jít s čistou hlavou, urvat víc než bod. Pak můžeme sledovat, jestli před námi někdo prohrál. Když body dělat nebudeme, ostatní můžou hrát, jak chtějí.

Hlavní kouč David Čermák je ve Švýcarsku na turnaji s reprezentací U18. Je něco v kabině jinak?

Všichni naši trenéři jsou na stejné vlně, určitě spolu konzultují všechny situace i sestavu. Co se týče koučinku, tak je prostě na střídačce o jednoho trenéra míň. Kouč Čermák většinou střídá útočníky, vzal to za něj Venca Skuhravý. Oni se doplňují, když jsou všichni tři, to je největší rozdíl.