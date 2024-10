Nepřeslechl jsem sirénu? Hrdina Straka si nebyl jistý, do střely dal ale všechno

„Ta historie tam je. Je to pro mě určitě pikantní, vždyť jsem byl odsud před půl rokem vyplacen,“ řekl Straka, který po odchodu z Plzně zamířil nejprve na zkoušku do Kladna a následně si vybojoval smlouvu.

„Jsem strašně vděčný za tu šanci po dvou sezonách, co jsem měl, a vím, že byly špatné. Jsem připraven odvádět maximum a jsem hrozně vděčný Kladnu, že mi ještě dalo šanci a mohu hrát extraligu,“ podotkl.

Rytíři v Plzni udeřili v samotném závěru, kdy hráli v oslabení po pětiminutovém trestu Eduardse Tralmakse. Hostům se v závěru podařilo vyhodit puk, který dojel Straka. A využil toho, že Západočeši nečekaně přestali hrát.

„Především jsme to chtěli ubránit do sirény, protože jsme věděli, že to bude dlouhé a chtěli jsme odsud odvézt alespoň ten bod a chystat se nějakým způsobem na prodloužení. Jel jsem pořád z pásma, a když jsem se ohlédl kolem červené čáry kolem sebe, tak tam nikdo nebyl,“ uvedl Straka.

Nejprve se prý bál, že přeslechl sirénu značící konec základní hrací doby. „Nevěděl jsem, jestli už není konec. Možná bych byl za vola, kdybych tam přijel a zazněla siréna před střelou,“ přiznal již s úsměvem. Nic se ale nedělo, tak dojel puk a vystřelil.

„Byla to střela na zadní tyč. Dal jsem do toho všechno, co jsem v sobě měl a prostřelil jsem gólmana. Pro nás strašně cenné tři body. Pro Plzeň je to hrozně kruté. Takový je ale sport. Někdy to tak prostě je,“ dodal Straka.