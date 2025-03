Předsevzetí třineckého Sikory: Nechodit do soubojů jako magor, hlídat emoce!

Sikora věří, že nepřiměřeného chování se v nadcházející čtvrtfinálové sérii se Spartou Praha vyvaruje. „Bude to velký boj, to určitě,“ prohlásil Petr Sikora. „Boj o každý puk, o každý centimetr ledu. Už se na to těšíme.“

Mohli jste vůbec dostat silnějšího protivníka, než je vítěz základní části soutěže?

Je to výborný soupeř. Mohl by na něj platit náš hokej. Budeme hrát co nejlépe to půjde a soustředit se na detaily.

Sparťané mají i hodně kvalitní přesilovky.

Všichni si musíme pohlídat, abychom nedělali zákroky proti pravidlům, které nám mohou uškodit. Zbytečných faulů, třeba v útočné zóně, se musíme vyvarovat.

Trenér Zdeněk Moták říkal, že jste dostatečně drzý, sebevědomý, ale i chytrý, takže si své zbytečné zákroky uvědomujete. Platí to?

Určitě jsem si to uvědomil. Měl jsme už tři vyšší tresty, což se nemůže opakovat. Některé moje zákroky ale až tak závažné nebyly. Přesto, nesmí se to opakovat.

Je s vaší živelností těžké udržet si čistou hlavu?

Musím se více hlídat, nechodit do soubojů jako magor. Musím hlídat emoce, připravit se dobře na zápas.

Bude to náročné?

Nějaké emoce, slovíčka asi vyletí. To k tomu patří. Ale v každé situaci se dá uhlídat.

I některé vaše nekoordinované pohyby?

Jo, neměl by to být problém.

Snažíte se vždycky dostat soupeři pod kůži, jak se o vás říká?

Je to jeden z důležitých faktorů, takhle mohou vzniknout soupeřovy fauly, vyloučení. Je to důležitá činnost.

Po tom, co vás na mistrovství světa hráčů do 20 let vybučeli kanadští fandové, na vás v Třinci bučí z legrace. Co čekáte v Praze?

Nevím, jestli mám něco čekat. Hlavně se těším na skvělý zážitek, skvělý boj. Neskutečně se těším.