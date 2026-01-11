Tipsport extraliga 2025/26

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Jiří Seidl
  20:06
Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými medailemi. A v neděli už naskočili do extraligy. Třineckým pomohli k výhře nad Spartou Praha 5:3.
Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s obráncem Dominikem Mašínem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký útočník Andrej Nestrašil se pokouší projít mezi sparťany Michalem...
Hokejisté Třince a Sparty sledují po střele domácího Martina Růžičky puk za...
Třinecký útočník Matěj Kubiesa v utkání proti Spartě padá po souboji u...
Sparťanský útočník Michal Řepík s pukem před Oscarem Flynnem ze Sparty
12 fotografií

„Vážíme si toho uvítání, bylo to moc příjemné,“ řekl Petr Sikora.

„Krásné gesto od fanoušků i od prezidenta,“ dodal Matěj Kubiesa.

Jako poděkování za úspěch před utkáním převzali od Jána Modera hodinky. A příznivci rozvinuli v kotli velký transparent, na němž děkovali i dalším odchovancům Třince Radimu Mrtkovi a Vladimíru Draveckému mladšímu.

„Těšili jsme se, že můžeme být zase zpátky v Česku, v Třinci, i když to nebylo úplně lehké,“ usmál se Petr Sikora.

„Byl to super zápas, ale těžký. Obzvlášť po tom návratu, byl tam ještě nějaký jet lag, takže to nebylo úplně snadné,“ dodal Matěj Kubiesa.

Třinečtí fanoušci děkují hokejistům do 20 let za stříbro, které vybojovali na mistrovství světa. Matěj Kubiesa a Petr Sikora po návratu ze zámoří už nastoupili proti Spartě.

„Mně se v letadle špatně spí, takže jsem byl asi den bez spánku, což nebylo ideální, ale něco jsme už dohnali,“ řekl Sikora. „Teď máme čtyři dny bez zápasu, takže bude dost času na regeneraci.“

Oba doufali, že přes všechny peripetie budou hned v sestavě.

„Bylo to sice narychlo hned po příletu, kdy jsme stihli jen sobotní trénink, ale hlavně jsme rádi, že jsme porazili Spartu,“ prohlásil Petr Sikora.

„Tím jejich zpožděným letem z Ameriky se nám to trošičku zkomplikovalo,“ podotkl třinecký asistent trenéra Jiří Raszka. „Řešili jsme s nimi, jak se cítí, jak jsou nastaveni. Oba chtěli hrát, takže jsme je zařadili do sestavy. A odvedli velice dobrý výkon.“

Třinečtí trenéři je postavili do čtvrtého útoku s Danielem Kurovským, místo něhož k nim občas naskočil Vladimír Dravecký starší.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Jaké to bylo hrát s otcem Vladimíra Draveckého, s nímž nastupovali v úspěšném národním mužstvu?

„Speciální,“ odpověděl Sikora.

Byl to velký rozdíl hrát se synem a otcem?

„Ne, ne, oba jsou stejní,“ shodli se Sikora s Kubiesou, kteří v jednom útoku v třineckém extraligovém celku hráli poprvé.

„My hrajeme spolu skoro pořád, když jsme v jednom týmu, ať už tady v juniorce, nebo teď v repre. Jsme na sebe zvyklí,“ pochvaluje si souhru Petr Sikora, který si připsal asistenci u přesilovkového gólu Martina Růžičky na 2:0.

„Růža to výborně trefil, takže mi ten bodík udělal, ale určitě jsem rád, že jsem i takhle mohl pomoci. Akorát se nám nesmí stávat, že pak dostaneme dva rychlé góly a soupeř vyrovná,“ připomněl, že dvoubrankové vedení neudrželi.

Třinecký útočník Matěj Kubiesa v utkání proti Spartě padá po souboji u mantinelu na led.

Mladí útočníci odjížděli na šampionát, když se Třineckým nedařilo. Nyní má mužstvo šest výher z minulých sedmi zápasů.

„Něco se změnilo, trošku se to zvedlo a je vidět, že hrajeme dobře jako tým,“ řekl Matěj Kubiesa.

Sikora měl v reprezentaci jako kapitán vůdčí roli. Co v Třinci?

„Ty jo...“ zamyslel se. „Tady je těžké, abych něco říkal takovým hráčům, takovým legendám, tady si nedovolíme nic říct. Ale jednou třeba ano.“

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Aktualizujeme
Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  19:38

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  11. 1. 9:07

Rád tvořím hru, řekl Pastrňák po šesti asistencích. Zápisem vyrovnal legendy

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Předvedli nevídanou kanonádu, kterou podtrhly unikátní výkony jednotlivých hráčů. Hokejisté Bostonu se při demolici New York Rangers (10:2) mohli tradičně spolehnout i na Davida Pastrňáka, jenž si...

11. ledna 2026  8:28

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Český obránce Tomáš Galvas zaujal na šampionátu skvělými výkony. Na jaře ho...

Pro zámoří se stal zřejmě největším objevem juniorského šampionátu. Jak jinak si vysvětlit, že obránce Tomáš Galvas už dvakrát prošel draftem do NHL bez povšimnutí? Na stříbrném turnaji v Minnesotě...

10. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Augusta se ptal: Hele, neměli by trochu přidat? A pak se junioři chytli kolem ramen

Úspěšné trenérské trio. Vpravo nejblíže objektivu sedí hlavní kouč Patrik...

Ještě než se momentálně nejprobíranější hokejový trenér v Česku pustil do rozboru stříbrného mistrovství světa juniorů, zpoza stolu popíchl své syny rošťáckou poznámkou. „Na bilancování jsem ještě...

10. ledna 2026  13:01

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.