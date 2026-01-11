„Vážíme si toho uvítání, bylo to moc příjemné,“ řekl Petr Sikora.
„Krásné gesto od fanoušků i od prezidenta,“ dodal Matěj Kubiesa.
Jako poděkování za úspěch před utkáním převzali od Jána Modera hodinky. A příznivci rozvinuli v kotli velký transparent, na němž děkovali i dalším odchovancům Třince Radimu Mrtkovi a Vladimíru Draveckému mladšímu.
„Těšili jsme se, že můžeme být zase zpátky v Česku, v Třinci, i když to nebylo úplně lehké,“ usmál se Petr Sikora.
„Byl to super zápas, ale těžký. Obzvlášť po tom návratu, byl tam ještě nějaký jet lag, takže to nebylo úplně snadné,“ dodal Matěj Kubiesa.
„Mně se v letadle špatně spí, takže jsem byl asi den bez spánku, což nebylo ideální, ale něco jsme už dohnali,“ řekl Sikora. „Teď máme čtyři dny bez zápasu, takže bude dost času na regeneraci.“
Oba doufali, že přes všechny peripetie budou hned v sestavě.
„Bylo to sice narychlo hned po příletu, kdy jsme stihli jen sobotní trénink, ale hlavně jsme rádi, že jsme porazili Spartu,“ prohlásil Petr Sikora.
„Tím jejich zpožděným letem z Ameriky se nám to trošičku zkomplikovalo,“ podotkl třinecký asistent trenéra Jiří Raszka. „Řešili jsme s nimi, jak se cítí, jak jsou nastaveni. Oba chtěli hrát, takže jsme je zařadili do sestavy. A odvedli velice dobrý výkon.“
Třinečtí trenéři je postavili do čtvrtého útoku s Danielem Kurovským, místo něhož k nim občas naskočil Vladimír Dravecký starší.
|
Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu
Jaké to bylo hrát s otcem Vladimíra Draveckého, s nímž nastupovali v úspěšném národním mužstvu?
„Speciální,“ odpověděl Sikora.
Byl to velký rozdíl hrát se synem a otcem?
„Ne, ne, oba jsou stejní,“ shodli se Sikora s Kubiesou, kteří v jednom útoku v třineckém extraligovém celku hráli poprvé.
„My hrajeme spolu skoro pořád, když jsme v jednom týmu, ať už tady v juniorce, nebo teď v repre. Jsme na sebe zvyklí,“ pochvaluje si souhru Petr Sikora, který si připsal asistenci u přesilovkového gólu Martina Růžičky na 2:0.
„Růža to výborně trefil, takže mi ten bodík udělal, ale určitě jsem rád, že jsem i takhle mohl pomoci. Akorát se nám nesmí stávat, že pak dostaneme dva rychlé góly a soupeř vyrovná,“ připomněl, že dvoubrankové vedení neudrželi.
Mladí útočníci odjížděli na šampionát, když se Třineckým nedařilo. Nyní má mužstvo šest výher z minulých sedmi zápasů.
„Něco se změnilo, trošku se to zvedlo a je vidět, že hrajeme dobře jako tým,“ řekl Matěj Kubiesa.
Sikora měl v reprezentaci jako kapitán vůdčí roli. Co v Třinci?
„Ty jo...“ zamyslel se. „Tady je těžké, abych něco říkal takovým hráčům, takovým legendám, tady si nedovolíme nic říct. Ale jednou třeba ano.“