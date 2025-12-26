Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

To musí být hodně povzbuzující, co říkáte?
Že to ale jsou stále čtyři body na týmy před námi, takže tu v toto chvíli to ještě nic neřeší. Musíme pokračovat dál.
Vy jste do Litvínova zamířil pár dnů před vánočními svátky, jak se v týmu cítíte?
Mám tady pozici, ve které můžu hrát svůj hokej. V Hradci jsem toho moc neodehrál, spíše jsem zalepoval nějaké díry. Tady ale prostor mám.
Takže jste za výměnu rád?
Z Hradce jsem odcházet nechtěl, ale staly se nějaké věci, které o tom rozhodly. Měl jsem smlouvu do ledna, ale dopadlo takhle a jsem rád, že jsem v Litvínově. A věřím, že se s ním vyhneme baráži.
Přišel jste ale do klubu, který je poslední. V jaké náladě byl tým?
Přijel jsem za týmem na první zápas do Olomouce a kabina Litvínova byla typicky česká, nechyběly srandičky. Všichni samozřejmě vědí, jaká je situace, ale není důvod se srážet dolů. Co bylo bylo, to už se nijak nezmění a jedeme dál, Věřím, že dobrým směrem.
S vámi v sestavě dobrým, za ve třech zápasech jste získali sedm bodů. Velké povzbuzení?
Jen škoda Olomouce, kde jsme měli vyhrát a nakonec jsme byli rádi za bod. Teď máme dvě výhry, ale kluci už předtím porazili Liberec a Spartu. Určitě se zlepšila nálada, ale teď hlavně neusnout na vavřínech. každý zápas pro nás bude důležitý.
V Hradci jste nastoupil jen pár dnů poté, co jste jeho kabinu opustil. A hned jste vstřelil gól. Není to trochu symbolické?
Nevím, hlavně jsem rád za tři body. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme hlavně v první půlce zápasu plnili to, co jsme si před ním řekli.
Jako ještě nedávný hráč soupeře jste si k tomu něco řekl?
Něco málo, ale ono to není moc potřeba. Týmy spolu hrály potřetí, znají se, vědí, co od sebe mohou čekat.
A váš gól, kterým jste se v extralize prosadil po roce a čtvrt?
Dostal se ke mně puk od mantinelu, chvíli jsem čekal, až se mi udělá díra na střelu a pak se snažil, abych netrefil obránce.