Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

  20:29
Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky připsal sedm bodů. Ke třem v Hradci Králové, kde strávil první část letošní sezony, pomohl i gólem. Svým prvním v extralize po roce a čtvrt. Litvínov i díky tomu dál na posledním místě maže ztrátu na týmy před sebou.

Petr Šenkeřík | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

To musí být hodně povzbuzující, co říkáte?
Že to ale jsou stále čtyři body na týmy před námi, takže tu v toto chvíli to ještě nic neřeší. Musíme pokračovat dál.

Vy jste do Litvínova zamířil pár dnů před vánočními svátky, jak se v týmu cítíte?
Mám tady pozici, ve které můžu hrát svůj hokej. V Hradci jsem toho moc neodehrál, spíše jsem zalepoval nějaké díry. Tady ale prostor mám.

Takže jste za výměnu rád?
Z Hradce jsem odcházet nechtěl, ale staly se nějaké věci, které o tom rozhodly. Měl jsem smlouvu do ledna, ale dopadlo takhle a jsem rád, že jsem v Litvínově. A věřím, že se s ním vyhneme baráži.

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Přišel jste ale do klubu, který je poslední. V jaké náladě byl tým?
Přijel jsem za týmem na první zápas do Olomouce a kabina Litvínova byla typicky česká, nechyběly srandičky. Všichni samozřejmě vědí, jaká je situace, ale není důvod se srážet dolů. Co bylo bylo, to už se nijak nezmění a jedeme dál, Věřím, že dobrým směrem.

S vámi v sestavě dobrým, za ve třech zápasech jste získali sedm bodů. Velké povzbuzení?
Jen škoda Olomouce, kde jsme měli vyhrát a nakonec jsme byli rádi za bod. Teď máme dvě výhry, ale kluci už předtím porazili Liberec a Spartu. Určitě se zlepšila nálada, ale teď hlavně neusnout na vavřínech. každý zápas pro nás bude důležitý.

V Hradci jste nastoupil jen pár dnů poté, co jste jeho kabinu opustil. A hned jste vstřelil gól. Není to trochu symbolické?
Nevím, hlavně jsem rád za tři body. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme hlavně v první půlce zápasu plnili to, co jsme si před ním řekli.

Jako ještě nedávný hráč soupeře jste si k tomu něco řekl?
Něco málo, ale ono to není moc potřeba. Týmy spolu hrály potřetí, znají se, vědí, co od sebe mohou čekat.

A váš gól, kterým jste se v extralize prosadil po roce a čtvrt?
Dostal se ke mně puk od mantinelu, chvíli jsem čekal, až se mi udělá díra na střelu a pak se snažil, abych netrefil obránce.

34. kolo

35. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 33 18 2 4 9 104:76 62
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 33 18 1 2 12 83:81 58
3. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 34 15 5 1 13 91:80 56
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 36 16 3 2 15 98:99 56
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 34 14 3 6 11 85:67 54
7. HC Oceláři TřinecTřinec 34 15 4 1 14 100:87 54
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 33 15 2 4 12 90:87 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 34 13 5 2 14 93:91 51
11. HC OlomoucOlomouc 35 14 3 2 16 80:100 50
12. Rytíři KladnoKladno 34 9 3 5 17 77:99 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 34 9 2 3 20 72:105 34
Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

