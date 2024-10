Šenkeřík o rozmachu Kladna: Z týmu cítím sebevědomí, jaké tu nebývalo

Jaké bylo nastoupit proti „svým“? S Třincem jste loni získal titul.

Fajn. Jsou tam super kluci. Mám je rád, tvoří skvělou partu. Teď jsem ale v jiném týmu, soustředím se na jiné věci. Na to, abychom my bodovali, abychom šli tabulkou nahoru a nedostávali se do míst, kde být nechceme.

Jak Oceláři koušou nevýrazný start?

Bavil jsem s kluky, nemají to asi jednoduché. Nejsou, kde by chtěli být. Třinec je ale obrovsky silný, jim sezona začíná většinou v play off. Teď jim to třeba nejde, ale nesmíte podceňovat takový klub. Co mají za sebou, je neuvěřitelné.

Stoupá i respekt ke Kladnu díky vydařenému úvodu sezony?

Může to tak být. Byl bych jen rád, kdyby k nám týmy nejezdily pro body. A my jim je dávat zadarmo nechceme. Chceme, aby se jim u nás hrálo špatně. Bylo by dobré, kdyby náš stadion zůstal celou sezonu nedobytnou tvrzí, ale to samozřejmě nejde. Škoda pár ztracených bodů v Hradci Králové a Litvínově. Musíme vyhrávat i venku, ale jsme na dobré cestě. Jen v tom pokračovat!

Jak se proměnilo Kladno?

Nemůžu hodnotit loňské sezony, i když vím, jak na tom bylo. Z týmu cítím trošku větší sebevědomí. Asi to tady tak nebývalo. Přestali jsme se schovávat, chceme puky, hrát důležité momenty. Což je klíčové pro to, abyste se nezatáhli zpátky, což smrdí gólem. Snažíme se hrát furt aktivně, necouvat. A to nám dává body.

O kolik jsou Rytíři jiní než v barážových sezonách?

Doufám, že o hodně. Přišlo víc kluků než já, složila se tady výborná parta. Za mě je nejdůležitější, což bylo už v Třinci, aby si každý uvědomil, jakou má roli v týmu. Ať hraje přesilovky, oslabení. Každý musí dělat, na co ho trenér vybere. Když to bude plnit a makat pro tým, šance na úspěch vzrůstá.

Litoval jste ztracených bodů venku, takže získaných jedenáct vám je málo?

Málo to není. Musíme pořád tvrdě pracovat, jít stále dál. Nepřišel jsem do Kladna s tím, abych hrál poslední místo. Vždycky to může být lepší, ať máte 11 nebo 13 bodů.

Richard Jarůšek se raduje z gólu proti Třinci s Jaromírem Jágrem.

Ještě lepší je i hrající majitel Jaromír Jágr, který trénoval celé léto. Je to znát?

Já loňského Jardu hodnotit nemůžu, nehrál jsem s ním, ale teď? Klobouk dolů v jeho věku!

Vy jste proti Třinci dostal větší prostor na přesilovce. Zvedá se vaše role?

Já přesilovky hrával vždy, ať v Karlových Varech nebo Českých Budějovicích. Jsem zvyklý. Jsem rád, když mám víc času na ledě, důvěru se snažím trenérům splácet. Moc nám zatím přesilovky nešly, třeba teď půjdou. Když ne, vymění mě, když půjdou, zůstanu. Hlavně ať se udělá to nejlepší pro tým.

Co rozhodlo o triumfu nad mistrem?

Zápas jsme odehráli přesně, jak jsme chtěli. Nějaké šance jsme Třinci dali, ale chyby jsou v každém utkání. Výborně zachytal gólman, výborně jsme odbránili oslabení. Prostě skvělá týmová hra. Celkový dojem ze zápasu je dobrý.