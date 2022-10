Jedna výhra nám vrátí sebevědomí, věří budějovický obránce Šenkeřík

Úterní prohra 1:2 na Kladně už byla devátou v řadě. Jihočeši klesli na předposlední místo extraligové tabulky a navíc přišli o hvězdy Milana Gulaše a Dominika Hrachovinu. „Těžko takové hráče nahradíte,“ tuší obránce Petr Šenkeřík.

Co chybí k tomu, abyste nepříznivou sérii přerušili?

Musíme některé věci zjednodušit a víc se tlačit do branky. Je třeba také častěji zakončovat a věřím, že se k nám přikloní i trocha štěstí. Nesmíme se také nechat tak často vylučovat. Když budeme makat dál, zlomíme to.

Poslední čtyři utkání jste prohráli o gól. Loni jste podobné duely naopak zvládali. Kde je rozdíl?

Máme méně zkušený tým, ale noví kluci se musí chopit svých rolí. Bude to fungovat, když každý pomůže týmu – zblokovanou střelou, vyhraným soubojem nebo vstřeleným gólem. Je to teď i o nás zkušenějších, ale pořád je to kolektivní sport. Jeden hráč to neurve. Každý musí chtít puk a neschovávat se.

Zdá se vám, že v důležitých chvílích se všichni až moc upínají ke zkušené dvojici útočníků Milan Gulaš – Lukáš Pech?

Oba jsou to skvělí hráči, kteří hokej umějí a zkoušejí střílet z každé situace. Ale nemůžeme to hrát celou sezonu jen na ně. Musí se k nim přidat další, pro které je to naopak šance, aby se ukázali.

Gulaš s Hrachovinou na Kladně nedohráli kvůli zranění a nevypadá to s nimi moc dobře. Dají se takoví hráči nahradit?

Těžko. Takové hráče jen tak nenahradíte. Guli je skvělý hráč a takových v extralize moc není. Hrášek nás drží celou sezonu. Kdyby mnohdy nebyl v bráně, tak jsme mohli dostat desítku. Uvidíme, jak na tom oba budou. Ztráta to bude, ale je třeba se s tím poprat.

Vojtěch Lednický z Vítkovic (vpravo) naráží do budějovického Petra Šenkeříka.

Motor má sice aktuálně nejhorší defenzivu v extralize, ale zrovna brankáři to vyčítat nelze. Hrachovina je oporou, navíc čelil nejvíce střelám z celé soutěže.

Souhlasím. Hrášek měl plno práce, protože nehrajeme jako jedna pětka. Všichni musí jezdit dopředu i dozadu a neschovávat se před puky. Každý má v systému své role a těch se musí držet. Je třeba, abychom byli kompaktnější.

Čím to je? Chybí zraněný Stuart Percy, odešli Jan Piskáček s Davidem Štichem. Jinak ale obrana zůstala oproti loňsku stejná.

Také to je určitý zásah. Myslím si, že je to o zkušenosti. Ale není čas otálet a musíme se to rychle učit. Když tu loni byli Jirka Novotný, Michal Vondrka nebo Jirka Ondráček, tak oni uměli hrát skvěle obranné pásmo. Jen jsme se na sebe podívali a věděli co a jak. Teď v tom trochu tápeme. Denně to řešíme na tréninku, ale neodráží se to v zápasech. Musíme být zodpovědnější.

Sráží vás i řada zbytečných vyloučení. Z čeho pramení?

Nejsme disciplinovaní a faulů se musíme vyvarovat. Když budeme všude včas, tak jich ubude. Mnohdy nám chybí krok a je z toho faul. Nesmíme mít víc než tři vyloučené za zápas, jinak je to těžké.

Snažíte se v kabině se spoluhráči zůstat pozitivní? Vzájemně se povzbuzujete?

Všichni to máme v hlavách, to je jasné. Ale vzájemně se hecujeme a snažíme se to zvládnout. I trenéři s námi mluví, ukazují nám chyby na videu. Jenže nejde pak zopakovat to samé ve třech zápasech po sobě. Trenéři nám dávají pokyny, jenže my je zatím moc neplníme. A to je cesta do pekel.

Uvědomujete si, že teď už hrajete i za vaše trenéry?

Určitě. Jarda Modrý tu byl už loni, asistent David Čermák je s námi nově. Systém však zůstává. A musíme všichni makat na tom, abychom ho drželi. Budu se opakovat – je třeba hrát jako celá pětka, chodit víc do branky a častěji střílet, vyvarovat se vyloučení, být odvážnější a zodpovědnější. Musíme mít kuráž a hrát s pukem.

Základní část je sice stále ještě v první čtvrtině, ale je třeba zastavit nepříznivou sérii co nejdříve, než vám soupeři utečou, že?

Rozhodně. Rozestupy mezi týmy v tabulce sice ještě nejsou tak velké, ale už se to bude trhat. Na každý celek přijde krize, ale devět zápasů už je moc. Po pár porážkách vám vítězství vždy vrátí sebevědomí. Na to my čekáme. V utkáních s týmy v tabulce pod námi jsme chtěli nahrát body, abychom se udrželi v klidném středu. To nám nevyšlo.

Myslíte, že to zlomí jedna výhra?

Ano. Nechci, aby to vyznělo špatně. Ale nemáme tým na to, abychom každý zápas dali soupeři šest branek. Bude třeba vyhrávat o gól, o dva. Těsná vydřená výhra, špinavý gól z rohu, to všechno nás zvedne. Jako to bylo v prvních třech zápasech, tak to můžeme zopakovat.

Ve čtvrtek hostíte Plzeň, tedy další tým, který je ve spodní polovině tabulky. Bude to znovu tvrdý a vyrovnaný souboj?

Nejspíš to tak bude. Ale nechceme do toho jít s tím, hlavně neudělat chybu. To ji pak většinou uděláte. Plzeň je houževnatý tým, hodně bruslí, dohrávají každý souboj. Musíme se jim v tom vyrovnat. A snad nás podpoří i fanoušci.

Fanoušci při vás drží, ale nemůžete riskovat jejich přízeň.

Takové fanoušky jako v Budějovicích jsem nezažil. Musíme jim dělat radost a držet si je na naší straně.