Nečas jede, přeju mu to. Mueller o Coloradu, Vejmelkovi i šancích Komety

Nečas přišel do Colorada za hvězdného Rantanena. Dojmy?

Avalanche narazilo na problém s platovým stropem. Co Mikko žádal, bylo trochu moc, ale Marty místo něj zapadl krásně. Tak chytrý a rychlý hokejista vás u sestřihů dost baví. S MacKinnonem působí nebezpečně a fakt mu přeju to nejlepší.

Nosí vaše číslo.

Trochu mě to vrací do doby, kdy jsem za Colorado sám nastupoval. Vím, že s 88 tam po mně nikdo jiný dlouho a pravidelně nehrál, až teď Marty. Zvláštní, jak hokejový život někdy vychází, ne? Opsal se celý kruh na trase Brno–Denver. Přeju jim, ať postoupí daleko a ať si to tam užívá.