Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium

Petr Leška | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Petr Skácel
  12:00
Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád by byl platný. Petr Leška už ale nazouvá brusle jen pro zábavu a hraje s „hobíky“. Zdá se to neuvěřitelné, ale legendární útočník dnes slaví už padesát let.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Lešoun byl nejchytřejší hokejista, jakého jsem kdy poznal, a nejlepší hráč, jaký kdy ve Zlíně hrál,“ říká Jaroslav Balaštík, jeho odvěký parťák.

Ti dva k sobě a Zlínu patřili stejně neodmyslitelně jako Tomáš Baťa. Do jedné lajny je dali trenéři Stavjaňa a Venera v roce 2000 a bylo to osudové spojení. Leška a Balaštík vytvořili nejslavnější útočnou dvojici v historii klubu a spolu dotáhli Zlín ke dvěma titulům. I proto Balaštík kývl na nabídku iDNES Premium, zda by svým pohledem popsal hokejový příběh letitého spoluhráče.

„Petr měl fantastickou kariéru. Kdyby nebyl součástí silné generace, jezdil by na mistrovství světa a domů si vozil medaile,“ je přesvědčený. „Jeho největší devízou bylo myšlení. Nebyl rychlý bruslař, ale vždy byl o krok napřed. Nahrávka, čtení hry, předvídání… V tom všem byl výjimečný.“

„Dodnes, když se potkám s bývalými protihráči, říkají: Do p.dele, my věděli, že budete hrát to svoje, a stejně jsme dostali gól.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 21 12 3 1 5 65:49 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
3. HC Sparta PrahaSparta 24 10 3 1 10 67:59 37
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 21 10 2 3 6 47:39 37
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 23 11 0 4 8 59:56 37
6. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 21 9 1 2 9 54:56 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 7 2 1 12 45:54 26
13. Rytíři KladnoKladno 22 6 2 4 10 52:68 26
14. HC Verva LitvínovLitvínov 22 3 2 1 16 36:70 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Šílený zákrok v juniorce. Hokejista přetáhl soupeře holí po hlavě, čeká na trest

Hokejisté týmu z OHL Brampton Steelheads se radují z gólu.

Byl očividně značně frustrovaný. Sám se totiž ocitl v nepříjemném souboji, kdy ho secvakli dva protihráči. To ho ovšem z následné reakce rozhodně neospravedlňuje. Osmnáctiletý obránce Luke Dragusica...

16. listopadu 2025  11:34

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Češi nebudou chybět na Světovém poháru 2028. Šéfové NHL plánují zavítat do Evropy

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins promluvil k novinářům v Avicii aréně šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.