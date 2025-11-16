„Lešoun byl nejchytřejší hokejista, jakého jsem kdy poznal, a nejlepší hráč, jaký kdy ve Zlíně hrál,“ říká Jaroslav Balaštík, jeho odvěký parťák.
Ti dva k sobě a Zlínu patřili stejně neodmyslitelně jako Tomáš Baťa. Do jedné lajny je dali trenéři Stavjaňa a Venera v roce 2000 a bylo to osudové spojení. Leška a Balaštík vytvořili nejslavnější útočnou dvojici v historii klubu a spolu dotáhli Zlín ke dvěma titulům. I proto Balaštík kývl na nabídku iDNES Premium, zda by svým pohledem popsal hokejový příběh letitého spoluhráče.
„Petr měl fantastickou kariéru. Kdyby nebyl součástí silné generace, jezdil by na mistrovství světa a domů si vozil medaile,“ je přesvědčený. „Jeho největší devízou bylo myšlení. Nebyl rychlý bruslař, ale vždy byl o krok napřed. Nahrávka, čtení hry, předvídání… V tom všem byl výjimečný.“
„Dodnes, když se potkám s bývalými protihráči, říkají: Do p.dele, my věděli, že budete hrát to svoje, a stejně jsme dostali gól.“