První trénink na ledě. Cítil jsem se jako nováček, řekl liberecký Kváča

„Účast na šampionátu pro mě byla obrovská zkušenost, i když jsem nechytal, ale tréninky se počítají a nikdo už mi to vzít nemůže. Každý den jsem tam na ledě piloval detaily, to se bude počítat do budoucna a můžu na tom stavět,“ tvrdil 23letý liberecký gólman Petr Kváča. O čem ještě opora Bílých Tygrů na startu ostré přípravy mluvila?

O odpočinku

Týden po šampionátu jsem měl úplné volno, ale pak už jsem zase začal. Takže ten odpočinek musel být takový maximální, až někdy vynucený. S tím ale jako profesionál musím počítat, musel jsem pak už začít trénovat individuálně, abych měl aspoň nějakou přípravu. Pět týdnů na tom suchu je prostě málo, takže jsem musel pořád jet dál.

O spoluhráčích

Na kluky jsem se moc těšil. Měsíc, dva jsem byl odloučený od liberecké kabiny, od těch parádních zážitků, které jsme spolu zažili minulou sezonu. Je příjemné tady zase být.

O prvním tréninku

Abych řekl pravdu, na prvním tréninku zase po více než měsíci na ledě jsem se cítil jako úplný nováček. Zatím ze sebe nejsem úplně nadšený, byl jsem takový rozevlátý a musím se postupně dávat dokupy, zase zapracovat na detailech a dávat tu skládanku dohromady. Ale je na to čas, tak věřím, že to bude den ode dne lepší.

O dlouhé pauze bez ledu

V klubu jsme sice měli k dispozici led celé léto, ale já jsem byl na ledě dva měsíce od extraligového finále pořád, každý den. Tak jsem se domluvil s Martinem Láskou (trenér brankářů Liberce - pozn. red.), že si od ledu na měsíc odpočinu. Abych třeba trochu pošetřil kotníky a taky abych se na něj zase těšil a měl tu chuť. Aspoň jsem si od všechno odpočinul, chodil jsem třeba na basket, aby tělo mělo trochu jiný a všestrannější pohyb, abych si nějakou tu koordinaci pořád držel. Nechtěl jsem úplně vypnout a sedět jenom doma, nějaká aktivita být musí. A jak si od hokeje, od těch detailů chvíli odpočinu, tak mám zase velkou chuť a můžu do toho pořádně kopnout.

O turnaji v Kitzbühlu

Bude to super. Já mám rád tyto mezinárodní zápasy v přípravě, jako byla třeba Liga mistrů. Je to pro nás velké zpestření a budeme se moct srovnat se silnou zahraniční konkurencí. Bude to parádní turnaj v parádní aréně, těším se moc. (Tygři budou v půlce srpna hrát s Red Bullem Salcburk a pak buď s Mnichovem nebo Košicemi - pozn. red.)

O zkušené útočné posile Klepišovi

Já bych se měl správně soustředit jen na to, co je od červené čáry zpátky ke mně... Ale pro náš tým je to super posila. Když jsme proti němu hráli, byl to hodně nepříjemný útočník, dal mi už hodně gólů, minulý rok třeba z parádního nájezdu.

O kempování

Musel jsem tu dovolenou vymýšlet narychlo, protože času bylo málo. Jel jsem za přítelkyní na Slovensko, kde jsme si prošli Tatry, pár výletů, pár kempů pod stanem, pár nocí v penzionech. Ale snažil jsem i trénovat, takže jsem tam našel i nějakou posilovnu. Jednou jsem měl čtyři tréninky ve čtyřech různých posilovnách, protože jsme pořád přejížděli. Pak jsme i u nás prošli i České Švýcarsko, bylo to fajn.

O změnách v pravidlech

Pro nás brankáře je zásadní to, že se po vzoru NHL přimalují čáry za bránu a mimo tento prostor nebudeme moct rozehrávat, jinak to bude za dvě minuty. Puku se prostě můžeme dotknout už jen před brankovou čárou, nebo v tom čárami vymezeném prostoru za bránou. Do rohu k mantinelu už nesmíme. Na jednu stranu je dobré, že se to sjednotí s mezinárodním hokejem a nebude v tom takový guláš. I když si myslím, že než si na to zvykneme, tak v tom asi bude guláš velký.