Jako v Lize mistrů. V evropské soutěži Hradci play off šlo, co v letním poháru?

10:14 , aktualizováno 10:14

Aniž by sezona vlastně ještě začala, zkusí si hokejisté Hradce hned play off. A pokud si vzpomenou na to, které v minulé sezoně absolvovali v Lize mistrů, mohlo by jim vyhovovat. Z letního Generali Česká Cupu postoupili jako druhý tým skupiny C, v pondělí zahájí doma proti Třinci čtvrtfinále.