Tipsport extraliga 2025/26

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Radomír Machek
  8:41
Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá dnes už bývalý vynikající hokejista na otázku, zda ve své dlouhé a úspěšné kariéře v některém zápase stál na střídačce za hráči.
Petr Koukal se několik týdnů sžívá s novou hokejovou rolí, z úspěšného hráče se stal jedním z trenérů Hradce. | foto: Mountfield HK

Ve čtvrtek vpodvečer to zažije podruhé a půjde o zcela jiný příběh. Poprvé obsadí místo za hráči v pozici trenéra. Stane se tak v duelu se Slovanem Bratislava, kterým hradecký Mountfield odstartuje zápasovou část letní přípravy, a bude to jen pár týdnů poté, co Koukal přijal nabídku na místo jednoho ze dvou asistentů hlavního kouče Martince.

Příští týden čtyřiatřicetiletý Koukal tím definitivně vymění roli hráče za roli trenéra. V klubu, za který naposledy hrál extraligu, a po roce, v němž velmi úspěšnou hráčskou kariéru zakončoval v druholigovém týmu rodného Žďáru nad Sázavou.

Hradecká obrana se drolí dál, Kanaďan si zlomil nohu. Náhrada se zatím nechystá

Proč si právě zmíněnou pauzu vynucenou zraněním tak dobře pamatujete?
Protože to bylo v sedmém čtvrtfinále s Vítkovicemi v roce 2012. Měl jsem tehdy natažené vazy ze šestého utkání a hrát jsem nemohl. Přitom to byl snad nejhezčí zápas, který jsem v životě viděl. Hodně gólů, vyrovnali jsme v poslední minutě, a hned v první minutě prodloužení rozhodli o postupu. No, a pak jsme získali titul. Od té doby jsem na střídačce nestál.

Až ve čtvrtek v zápase se Slovanem, kde si odbudete premiéru v roli asistenta trenéra. Co vás na střídačce za hráči čeká?
Seznamování se se situací, ve které jsem se ocitl. A s tím, co mě v nové práci bude čekat. Jako hráč jsem občas viděl, že se tam trenéři hýbou, zatímco hráč kouká spíš na hru a tohle moc nesleduje.

Přijde to zhruba po měsíci s týmem a po dvou týdnech na ledě. Co vám ukázaly?
Že se učím od Tomáše Martince a Martina Vágnera, tedy od těch, kteří to už znají. K tomu teď přijde novinka v podobě komunikace, která nás bude v zápasech čekat. Beru to tak, že budu hodně sledovat, na co bych se měl zaměřovat, budu nakoukávat a sledovat kluky.

Překvapilo vás v nové roli, kterou jste v Mountfieldu přijal, něco zásadního?
Zatím ne. Snažím se být ostatním nápomocen, jak to jde, a myslím si, že to hlavní přijde teď se zápasy. Beru to i tak, že o vítězstvích a bodech rozhodují právě zápasy, a ne to, jak kdo trénuje. Doteď se trénovalo a trénuje, proběhly nějaké nalejvárny toho, co by se mělo na ledě dělat, a teď se ukáže, jestli to hráči budou praktikovat i v zápasech.

Petr Koukal (v bílém) hraje už druhou sezonu v Chance lize, dnes si ale vyzkouší soutěžní utkání ve druholigové skupině Východ. V rámci charitativní akce a podpory hokeje ve městě oblékne dres mateřského Žďáru nad Sázavou.

Jaké trenéry jste měl raději vy sám? Klidnější, nebo emotivnější?
Ne snad, že by mi to bylo jedno, ale když jsem viděl, že to v trenérově podání má hlavu a patu, tak jsem moc neřešil, jestli řval, nebo byl klidný. Možná to bylo i tím, že jsem byl hráčem, který se do konfliktů s trenéry nedostával. Měl jsem k nim respekt, byli to oni, kteří měli poslední slovo. Zvlášť když jsem byl mladší, tak jsem to plně respektoval, a když trenér řekl, že se pojede doleva, tak jsem jel, i když tam byl mantinel.

Měnilo se to s věkem?
Možná trochu s tím, jak se člověk postupně dostával do nějakých výraznějších hráčských rolí. Pak jsem s nimi asi trochu víc komunikoval, ale respekt jsem měl vždycky. Občas se mě pak už i ptali na názor, ale vždycky jsem nakonec říkal, že rozhodnutí je na nich.

Nebyly žádné výjimky, o kterých byste s trenéry diskutoval?
Minimální. Když už, tak pouze v tom smyslu, že jsme se domlouvali, jestli třeba v přípravném zápase nepotřebuji spíš volno. Někdy jsem si k tomu řekl své, ale stejně jsem nechával konečné rozhodnutí na nich.

Máte pro trenérskou práci nějaký vzor z těch, pod kterými jste hrál?
Spíš z každého něco a tím sebe nějak trenérsky formovat.

Hradecký Petr Koukal želí zahozené šance

Jako útočník budete mít na starost hlavně útočníky Mountfieldu. Jak s tím naložíte?
Budu nápomocen Tomáši Martincovi jako hlavnímu kouči, který je i jako bývalý útočník má v hlavní kompetenci. Martin Vágner jako bývalý bek bude u obránců, ale v obou případech jde hlavní komunikace přes hlavního kouče. Budu se snažit říct svůj pohled na věc, do které se dostaneme, a konzultovat to s ním.

Co přesilové hry, které měl v týmu na starost váš předchůdce Tomáš Hamara?
Zatím je ještě brzy, k tomu se dostaneme. Protože teď bude první možnost si to vyzkoušet v zápase, naťukneme to ještě na posledním tréninku, aby to v případě potřeby v zápase nějak vypadalo. Nic velkého, ale aby hráči věděli, kde kdo má být. Už do toho začneme vstupovat speciálními týmy, které se o to budou starat.

Vaši trenérskou premiéru obstará zápas s bratislavským Slovanem. Bude mu předcházet příprava na soupeře, nebo spíše snaha, aby hráči začínali vstřebávat to, co po nich chcete, bez ohledu na to, proti komu hrají?
Něco málo si ke Slovanu řekneme, nějaké hráče známe. Spíše se ale opravdu soustředíme na sebe, aby naši hráči do sebe dostávali požadované návyky, které po nich chceme. Týká se to hlavně těch nových. Z mého pohledu je fajn, že Slovan je tým, se kterým se za pár týdnů nebudeme utkávat v extralize. Je to výhoda také pro kluky, což jsem bral i jako hráč. Třeba i proto, že když jsem v takovém zápase do někoho vletěl, tak jsem věděl, že se s ním za chvíli nepotkám právě v extralize.

Hradecký útočník Petr Koukal na tréninku

Slovan ale podle jmen určitě nebude neznámým soupeřem.
Je pravda, že kluci v kabině připomínali brankáře Kiviaha, hraje tam mladý Kukumberg, jehož táta tady dlouho působil, je tam pár zkušených borců, kteří českou extraligu hráli. Nějak moc to ale neřešíme.

Co čekáte od sebe a od samotného zápasu?
Od sebe nějaký přínos pro tým a zapadnutí do věcí, které se budou v zápase řešit. A od zápasu hodně bruslení a důrazu. Když to vezmu ze svého pohledu, přáteláky dnes mají mnohem větší tempo, než když jsem před lety začínal. Tehdy to byly opravdu přáteláky! Teď už občas mají parametry. V tempu, v jakém se hraje, to člověk někdy kouká. A asi to tak bude i se Slovanem.

