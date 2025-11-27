Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Tipsport extraliga 2025/26

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy hokejový útočník Petr Kořínek kývl na nabídku německého Freiburgu. Proti týmu ze stejného města nyní budou hrát fotbalisté Viktorie Plzeň v Evropské lize.
„Šel tam se mnou Jirka Zelenka, v týmu dělal kapitán Béďa Ščerban, koučoval dnes už nebožtík Tomáš Dolák, rodák ze Zlína a někdejší emigrant,“ vzpomíná Kořínek.

„Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Ale město je nádherné. Krásné počasí, navíc pár kilometrů Švýcarsko, kousíček do Francie,“ doplňuje bývalý vynikající centr a jedna z ikon Plzně, s níž slavil ještě federální stříbro v roce 1992 i extraligový bronz o osm let později.

Ve Freiburgu vydržel rok, nepovedená sezona končila sestupem. Ale protože v mládí slušně kopal i do balonu, okusil právě v univerzitním městečku mezi řekou Rýnem a lesnatou krajinou Schwarzwaldu atmosféru bundesligy.

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Fotbal je pořád ve Freiburgu sport číslo jedna, že?
Jasně, to byla šlechta. Nevzpomínám si, že bychom se tehdy s fotbalisty Freiburgu někde potkávali. Ale když to šlo, na bundesligu jsem moc rád vyrazil, kluby nějak spolupracovaly a lístky jsme občas dostali. Viděl jsem díky tomu poprvé na vlastní oči Bayern. Freiburg má menší stadion, okolo 25 tisíc lidí, dodnes patří mezi chudší kluby v elitní soutěži. Ale atmosféra tam pokaždé byla úžasná, pro mě to byl super zážitek.

Teď Freiburg míří do Plzně k utkání Evropské ligy. Budete v pozoru?
Fotbal mám rád. Sleduji zahraniční soutěže i českou ligu. Ne že bych na Plzeň chodil, to spíš dříve, před lety jsem byl v Praze, když tam Viktorka hrála s Barcelonou. Ale fandím, sleduji dění. Zrovna o víkendu jsem viděl, když Freiburg dostal nálož 6:2 na Bayernu. Přitom po pár minutách vedl o dva góly. Věřím, že Plzeň má šanci uspět. Klobouk dolů, co v pohárech předvádí, hrají výborně. Moc jim přeji, aby zase postoupili do jarní fáze.

V mládí jste byl sám slušným fotbalistou, že?
V plzeňském Újezdě, odkud pocházím, jsme s bráchou hráli odmalička národní házenou. Ale fotbal také. Celkem mi to šlo. Když jsem byl na gymplu, kopal jsem za juniorku v Malesicích. Pak i pár zápasů za muže v nižší soutěži. Byl jsem v záloze, tvořivý jako v hokeji. (úsměv) Vždycky jsem byl hračička, spíš jsem nahrával.

Pak už sporty kloubit nešlo?
S hokejem jsem začal v deseti letech, na dnešní poměry možná pozdě. Do sedmnácti jsem zvládal i národní házenou, pak už to nešlo.

Vraťme se k Freiburgu, tomu hokejovému. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Moc hezké univerzitní městečko, lidsky se mi tam líbilo. Hokejový stadion byl skromný, asi pro čtyři tisíce lidí. Málo ve srovnání s daleko většími arénami, které tam díky pořádání mistrovství světa vyrostly. Ale fanoušci na nás chodili, bývalo pravidelně plno. A úroveň hokeje byla vysoká, občas až neskutečná kvalita. V soutěži byla spousta naturalizovaných Kanaďanů, Rusů, Finů i Švédů, pro Němce tehdy v týmu příliš místa nebylo. Freiburg byl chudší klub, neustále se postupovalo, sestupovalo. Pak to tam úplně krachlo, postupně se hrabali zpátky. Teď už hrají roky druhou ligu.

Tehdy jste po roce v nejvyšší soutěži sestoupili.
Hned v prvních dvou měsících se nám zranilo strašně obránců. Třeba Béďa Ščerban si zlomil kotník a byl mimo, v jednu chvíli jsme měli k dispozici jen tři beky. Nikomu z útočníků se tam nechtělo, tak jsem Tomášovi (trenéru Dolákovi) řekl, že to zkusím. Půl sezony jsem byl obránce! Když jsem to pak vyprávěl v Plzni, všichni se smáli.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Nedivím se, vždyť vaše parketa byla v útočném pásmu.
Zažil jsem to poprvé a naposledy v životě. Byl to fičák. (smích) Najednou bruslit víc pozadu než dopředu. V Německu se hrálo přímočaře, hodně nahazování puků, pro obránce to bylo těžké. Ale musel jsem to nějak zvládnout.

Sestupu zabránit nešlo?
Padli jsme do baráže, všechno vyvrcholilo sérií proti Hannoveru, kde tehdy působil i Patrik Augusta. Prohráli jsme a byla to strašná řezanice. Jirka Zelenka dostal drsný krosček hokejkou do obličeje, měl prasklou čelist, rok s tím marodil. Já dostal ránu do zad, něco si tam uvnitř natrhl a byl mimo tři měsíce. Fakt to bylo drsný. Dokonce se ta série dostala k soudu, Freiburg se soudil s federací, stěžoval si na rozhodčí, kteří baráž vůbec nezvládali. Myslím, že byl zájem, aby v elitní soutěži zůstal Hannover.

Bylo jasné, že tam nezůstanete?
Ta sezona mě stála hodně sil. Byli jsme pobití. A cestovalo se na velké vzdálenosti. Nejblíž jsme to měli do Mannheimu, do Frankfurtu. Jinak pořád víc a víc na sever. Přitom devadesát procent týmů k nám do Freiburgu létalo. My jsme ráno sedli do autobusu, v osm večer zápas, návrat v šest ráno. Šílené, postupně se to střádalo. Peněz prostě bylo v klubu málo, k dokonalé profesionalitě daleko. Cizinců nás tam asi bylo moc, měli jsme své partičky, tým nebyl ideálně poskládaný.

Zůstal jste s někým v kontaktu?
To ne, ale po očku občas kouknu, jak si vedou. Ještě loni je trénoval slovenský rodák Peter Salmik, teď je sportovní manažer. Když jsem tam byl já, brousil brusle. (úsměv) Ale Čechů se ve Freiburgu v historii vystřídala spousta. Ještě rok přede mnou tam hrál veterán Eda Uvíra, to už mu bylo přes čtyřicet. Ríša Žemlička, Franta Procházka, Petr Hrbek a spousta dalších. Je to i tím, že Freiburg je opravdu na krásném místě a žije se tam fajn.

Co vás naplňuje nyní? Je to rok a půl, co jste skončil na lavičce Plzně jako hlavní trenér.
Loni jsem byl v Německu, trénoval jsem v nižší soutěži Hassfurt, k tomu pomáhal u dětí. Byla to dobrá změna, vyčistilo mě to. Teď čekám na další nabídku, snad se něco rýsuje zase v zahraničí, uvidíme. Zatím jsem v Plzni, starám se o tátu, který prodělal mrtvičku. Ze sportu mi zůstal tenis, ten hraji pravidelně dvakrát v týdnu.

Přitom v Plzni jste předtím koučoval dorost i juniorku. Nebyla šance se k tomu vrátit?
(odmlčí se) Tohle téma vynecháme. Měl jsem tu dorost, juniorku, roky dělal práci, kterou jsem měl rád. Kluky samozřejmě sleduji, fandím, dívám se na celou extraligu. Tím bych to uzavřel.

