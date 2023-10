Koblasova rarita: jeden zápas, tři dresy. Stalo se mi to poprvé, žasl po šlágru

„Poprvé se mi stalo, že jsem měnil dres, a hned rovnou dvakrát,“ žasl devětadvacetiletý útočník po trháku s Pardubicemi. Litvínov i díky gólu a dvěma asistencím Koblasy zastavil Dynamo 4:1 a vyhoupl se místo něj do čela tabulky.

Koblasa začínal šlágr se svojí desítkou, ve druhé třetině se navlékl do třináctky, končil s osmnáctkou. Na svém obvyklém trikotu měl jmenovku, na dalších dvou už nikoli, což fanoušky mohlo zmást.

„První dres mi roztrhali, pak jsem dostal třináctku, ta ale byla zase malá, tak jsem s ní dohrál akorát pět minut druhé třetiny. A potom jsem měl až do konce osmnáctku. Hlavně že nějaký dres vůbec byl,“ smál se v dobrém rozmaru.

Lapálie s úborem mu způsobil pardubický obránce David Musil. „Ve druhé třetině se mnou v souboji před naší bránou zamával, naštěstí to odnesl jen dres,“ vykreslila letní posila z Karlových Varů.

Petr Koblasa skóroval proti Pardubicím.

Koblasa přitom nebyl jediným z chemiků, kteří končili v jiném trikotu, než začali, což kuriozitu násobí. I obránce Radim Šalda si měnil roztrženou jednačtyřicítku, po převlečení bruslil po ledě s číslem 87.

Pardubice páraly dresy, Litvínov sebevědomí hlavního favorita extraligy. „Oni mají kvalitní mužstvo, ale my taky. Snažili jsme se na ně vlítnout a je vidět, že s tím má každý soupeř problémy,“ těší Koblasu a hledá důvod strhujících úvodních třetin; ta páteční skončila 3:0 pro domácí: „Chodíme do toho od první minuty naplno, trenéři na nás v tom smyslu apelují a zatím se nám to vrací. Možná to je už dobrou rozcvičkou před utkáním.“

Na báječné první třetině se zásadně podílel i Koblasa. První gól dal, třetí připravil centrovi Michalu Gutovi, který v elitní formaci s Andrejem Kudrnou zastupuje zraněného kapitána Matúše Sukeľa.

„Jsem hrozně rád, že se naší lajně zápas povedl. Místo Sukyho je tam Guťák a je skvělé, že i jemu utkání vyšlo. Pomůže mu to do dalších kol, teď s námi bude hrát asi delší dobu,“ odtušil Koblasa, který zaznamenal už svůj osmý gól sezony. „Na modré čáře jsem nechtěl ztratit puk, ale beci couvli trošku víc, tak jsem měl čas vystřelit.“

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, zápas sledoval vyprodaný Hlinkův stadion.

Soběslavský rodák, který přihrál také Kirkovi na trefu do prázdné branky při pardubické hře bez gólmana, se v Litvínově zařadil mezi tahouny. „Jsem rád, že jsem si přenesl formu z loňska z Karlových Varů. Góly se ode mě asi čekaly a mě těší, že trenérům splácím důvěru,“ blaží Koblasu.

Stejně tak skok na první místo. „Tabulku sledujeme všichni, je to příjemné,“ nezastírá. „Užíváme si to nad plán, fanoušci nám k tomu hrozně pomáhají. Náš starý stadion duní, kulisa je parádní. Jsme rádi, že vyhráváme doma a příznivcům to trochu vracíme.“

Verva doma ještě neprohrála, devátý zářez před plným domem byl zatím nejsladší. I díky číslu deset. Tedy třináct. Vlastně i osmnáct.