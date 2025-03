Litvínov si pojistil reprezentanta Koblasu. Jen formalita, říká manažer

„Petr je jedním z lídrů kabiny a nesmírně důležitým článkem jak na ledě, tak mimo něj. Uplatnění opčního práva byla jen formalita, protože tak charakterního hráče a střelce v týmu rozhodně chceme mít,“ vyzdvihuje Koblasův přínos Tomáš Vrábel, litvínovský sportovní manažer.

Spokojený je na severu i soběslavský rodák Koblasa. „Jsem vděčný za důvěru, kterou mi klub projevil. V Litvínově jsem našel skvělé zázemí a podporu fanoušků. Věřím, že společně budeme úspěšní,“ přeje si.

Rozený střelec letos odehrál v základní části 42 zápasů s bilancí 15 gólů + 14 asistencí, což z něj dělá pátého nejproduktivnějšího hráče Vervy za bratry Kašovými, kapitánem Sukeľem a Švédem Sandbergem. „Petr je pro náš tým nepostradatelný hráč. Jeho zkušenosti a schopnost rozhodovat zápasy jsou pro nás velkým přínosem. Jsme rádi, že bude i nadále součástí našeho týmu,“ těší Pavla Hynka, generální manažera Vervy.

Litvínovský útočník Petr Koblasa si připíše premiéru v národním dresu na Švédských hrách.

Koblasa přišel do Litvínova na začátku sezony 2023/24 a hned se stal nejlepším střelcem týmu se 24 góly v základní části a 7 trefami v play off. Výrazně tak přispěl k postupu do semifinále po devíti letech. Podobný úspěch by rád zopakoval s Vervou i letos, poslední zápasy základní části ale vynechal kvůli zranění. Jestli naskočí do předkola play off, je zahalené tajemstvím.

„Někdo z marodů určitě nastoupí, ale kdo to bude, o tom informovat nebudu,“ mlčel litvínovský kouč Karel Mlejnek před sérií s Třincem, která startuje na Hlinkově stadionu v pátek. S reprezentantem na ledě či na tribuně?