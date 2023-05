Najít chemii a vystoupat výš! plánuje posila litvínovského útoku Koblasa

„Počítám s tím. Bavili jsme se o tom už během našich jednání. Budu se snažit očekávání naplnit,“ hlásí posila odhodlaně.

V posledních čtyřech sezonách nasbíral v základní části elitní soutěže od 24 do 30 bodů. Výkonnost si drží. „Věříme, že je schopen nahradit Patrika Zdráhala, který odešel do Švédska,“ nepochybuje trenér Karel Mlejnek. „Poslední roky podává stabilní výkony. Chyběla nám koncovka v přesilovkách ze stran, proto jsme za Petra rádi.“

Konstantní forma je to, co Koblasu těší nejvíc. „Držím si ji, není to výstřelek jedné sezony. Samozřejmě doufám, že si to podržím dál a že se to povede ještě navýšit,“ přeje si rodák z jihočeské Soběslavi.

Petr Koblasa na prvním tréninku Litvínova.

Tlak mu nevadí, naopak. „Já měl už dva roky zpátky podobnou pozici v Karlových Varech, ale tím, že jsem tam už byl vlastně domácí, tlaky tak velké na mě nebyly. Změnou působiště budou větší, ale doufám, že se s tím poperu,“ říká nejlepší střelec karlovarské Energie v posledním ročníku; včetně play off slavil 21 gólů. A obecně jich plno nastřílel Litvínovu. „Tak teď doufám, že už mu je dávat nebudu,“ vtipkuje.

V početních výhodách by měl oprášit spolupráci s další ofenzivní posilou, Davidem Kašem ze Sparty. „Hrál jsem s ním už v Chomutově, pak i v Karlových Varech. Při přesilovkách nám to lepilo, snad na to navážeme,“ představuje si Koblasa. „Nechci tvrdit, že se s Davidem najdeme poslepu, tak dlouho jsme spolu nenastupovali. Ale nějaké souhry jsme slušné měli.“

Petr Koblasa v karlovarském dresu.

Svůj extraligový účet letos zaokrouhlil na 200 bodů za 107 gólů a 93 asistencí, potřeboval k nim 585 zápasů. Po Chomutovu a Karlových Varech je Litvínov jeho třetím působištěm na nejvyšší scéně.

„Chtěl mě už roky předtím, potěšilo mě, že zájem byl trvalý. Rozhodlo víc věcí. Třeba to, že trenéra znám už z karlovarské mládeže. Nebo že bydlím u Chomutova, takže budu doma. Vary se mi opouštěly těžko, přece jen s přestávkou v Chomutově jsem tam i s dorostem strávil deset let. Cítil jsem se tam doma.“

Teď se podél Krušných hor přesunul na severovýchod. A rád by Vervu ze suterénu ligy pozvedl. „Nepřišel jsem s tím, že bych chtěl hrát zase úplně dole. Doufám, že ty horší sezony zlomíme. Věřím, že se mezi hráči na ledě a v kabině najde chemie a půjdeme nahoru.“