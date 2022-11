Mohli jsme to dotáhnout alespoň na remízu, smutnil karlovarský Koblasa

Jak byste zhodnotil utkání proti Dynamu?

Bylo to náročné utkání. Hráli jsme s prvním týmem tabulky a jeho kvalita byla vidět. Na druhou stranu musím říct, že jsme odehráli poměrně slušný zápas. V závěru jsme utkání mohli klidně zlomit i na remízu.

Jste stále jediný tým, který dokázal o všechny tři body okrást Pardubice. Věřili jste si na ně?

Určitě jsme si věřili. Věděli jsme, že když budeme hrát naši hru, jak po nás trenéři chtějí, tak s nimi uspět můžeme. Bylo to vidět po celé utkání. Žádný vyložený tlak soupeř neměl. Kromě přesilových her, které měli výborné. V těch de facto rozhodli.

Co zlomilo dnešní zápas?

Nepříjemná byla branka na 0:2. Obě branky byly domlácené z brankoviště, navíc obě v úplném závěru oslabení. To byla obrovská škoda, že jsme nedokázali situace ubránit. Chybělo pokaždé pár vteřin. Dostat se do pět na pět a hrát vyrovnaně.

Je to určité zoufalství, když jste na dostřel prvnímu celku, ale ne, a ne vyrovnat?

Zoufalství bych úplně neřekl. Třetí třetinu jsme odehráli solidně. Mohli jsme to dotáhnout alespoň na remízu.

Dá se z toho přenést určité pozitivu do dalších zápasů? Přece jen jste hráli vyrovnanou partii…

Samozřejmě nálada v kabině, i když jsme prohráli, není taková, jako když vyhoříme nebo odehrajeme špatný zápas. Do dalšího zápasu nepůjdeme s tím, že bychom měli hlavy dole.

Některé situace se zdály přehrané. Neříkal jste si, že by bylo lepší zakončit?

Pardubice mají jiný styl bránění. Nechci říct, že brání pasivně, ale braní jiným stylem. Snaží se stát proti nám. Z toho důvodu se nedá pokaždé vystřelit. Přesilové hry jsme úplně špatně nesehráli. Dvakrát či třikrát nám nešťastně skočil puk. Jinak jsme přesilové hry odehráli v útočném pásmu. Je to o tom, jestli to tam padne nebo ne. Dostali jsme se do střeleckých příležitostí, ne úplně šancí, ale do zakončení jsme se dostali.

Oba góly jste obdrželi z předbrankového prostoru. Chyběl důraz?

Pardubice mají kvalitní tým. Jejich beci jsou de facto všichni velicí. V předbrankovém prostoru to s nimi není jednoduché. A také je to o tom štěstí, kam se kotouč odrazí. Nechci říct, že by se pokaždé odrazil k soupeři, ale kdyby odskočil jinam, tak z toho může být branka.