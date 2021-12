Holík přidává další přihrávky, ale smekl před Gulašim: Má oči jak sviňa!

Bez čtyř dnů celý měsíc chyběl Petr Holík v brněnské sestavě kvůli zranění ramene. Vrátil se ve velkém stylu. V Mladé Boleslavi při porážce Komety 2:3 asistoval jednou, doma s Pardubicemi už si připsal tři kanadské body a zásadně se podepsal pod jednogólové vítězství.

„V rámci možností se cítím dobře. Odehrál jsem dva zápasy, vydrželo to, takže super,“ hlásil 29letý centr, jemuž se podařil zajímavý zápis do statistik samostatné české extraligy. Ve věku 29 let a 293 dnů se dočkal jubilejní 300. asistence. „Doufám, že ještě nějaký rok odehraju a možná to pak docením. Teď je brzo, vůbec statistiky neřeším. Rád bych se dočkal nějakého týmového úspěchu,“ řekl.

V součtu s federální soutěží se nad 300 gólových přihrávek před 30. narozeninami dostali jenom Patrik Martinec (329) a Richard Král (305). Právě Krále se Holík symbolicky vydal „stíhat“ v duelu Komety proti Pardubicím, v němž Král stál jako trenér na střídačce soupeře.

„Nemyslím si, že jsem proti němu hrál, asi ne. Znám ho z televize. Vysoký, technický hráč, takový český Pavel Dacjuk to byl,“ vyprávěl Holík.

Celé Pardubice v předehrávce 34. kola zarmoutil, když dal v čase 56:56 vítězný gól Komety na 4:3. Zblízka dokázal do sítě dotlačit kotouč, který mu k tyčce efektně prohodil brněnský kapitán Martin Zaťovič.

„Dal jsem to se štěstím,“ přiznal autor branky. „Zaťa mě celou dobu viděl a dával mi to do forhendu, to by se do sítě zametalo jednodušeji. Obránce Pardubic do toho puku sáhl, chtěl to odehrát, a ke mně se to odrazilo. Špičkou hole, bekhendem, jsem to se štěstím dal,“ popisoval Holík.

V Mladé Boleslavi v úterý naskočil do druhého útoku, doma už byl zase v prvním. Mezi těmito dvěma posty v letošní sezoně poměrně často pendluje.

„Jak ho nasazujeme? Podle citu,“ odtušil brněnský asistent trenéra Jiří Horáček tajemně. „Holas je výborný hráč. Hned od následujícího dne po zranění pracoval na tom, aby zůstal v kondici, a až mu to lékař dovolí, aby mohl naskočit. Pomohl nám v obou utkáních. Jsme za to vděční,“ uvedl Horáček.

Svůj návrat Holík navíc korunoval gólem do pardubické sítě, kterým zároveň završil obrat Komety. Po první třetině prohrávala 0:2. Jenom sedm vteřin jí ale po návratu z první přestávky trvalo, než snížila.

Byl to okamžik, jaké se často nevídají. Domácí hráli v oslabení, hned po buly ale zůstal na útočné modré jejich útočník Peter Mueller, kterého střílenou přihrávkou z brněnského pásma vyslal do brejku Michal Gulaši.

Mueller najel mezi kruhy a umístěnou ranou překonal Dominika Frodla.

„Tohle bylo famózní!“ chválil akci Holík. „Jak to Guli viděl, to jsem smekl. Určitě nás to nakoplo. Spíš jsme si říkali, že oslabení ubráníme a pak na ně vletíme. To, že jsme dali gól na 1:2, nás probralo,“ hodnotil jeden z klíčových momentů parádního mače Holík.

Gulaši, specialista na důraznou defenzívu, podle jeho slov prudce přihrával cíleně, a co vypadalo jako razantní vyhození měl být domluvený signál.

„Guli má oči jak sviňa, on tam Petera viděl, bylo to nacvičené. Guli mu řekl o přestávce, že si má takhle najet, a dal mu to tam. Je to pravda,“ dušoval se Holík.

Hosté si samozřejmě akci tak dobře neužili. „Náš bek šel víc na mantinel, Mueller tam zůstal stát. Druhého beka jsme neměli, protože přesilovku hrajeme na čtyři útočníky. Šli jsme trochu naivně napadat a tam se stala ta chyba. Guli zvedl hlavu, podíval se a dal to na Muellera. Ten má takovou střelu, že prostřelil Frodlíka,“ rekapituloval asistent pardubického trenéra David Havíř.

Špatný vstup Dynama do druhé třetiny se podle jeho mínění podepsal na celém zápase. „Tam to byla od nás katastrofa a Kometu jsme tím nakopli. Třetí třetina byla skoro v duchu play off, my jsme měli svoje vyložené šance, nedali jsme. Kometa měla ke konci ojedinělou, ale loženou, dala ji a my jsme jí tím dali dárek k vánocům,“ hořce konstatoval bývalý obránce Havíř, odchovanec brněnského hokeje.

Kometě se díky obratu povedlo to, co o den dřív v Mladé Boleslavi nesvedla. I tam sehrála špatně první třetinu, po ní ale promarnila i druhou dvacetiminutovku a musela dotahovat tříbrankové manko, což bylo nad její síly.

S Pardubicemi už se do takového průšvihu nedostala, přestože stav 0:2 a obraz hry také nevěstily nic povzbudivého.

„Přitom jsme nezačali úplně špatně. Bude to znít blbě, ale tempo v prvních pár střídáních nebylo vůbec špatné. Potom jeden gól, druhý gól a podle výsledku člověk řekne, že to byla katastrofa, ale my jsme se hlavně museli vracet do zápasu. Kluci se k tomu postavili parádně. Odpracované utkání, dovedené do vítězného konce, děkujeme jim,“ dodal Horáček.