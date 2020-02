Holík návrat odkládá. Ještě nemám pocit, že bych mohl hrát

„Návrat si raději nechám posvětit od doktorů. Může mi drbnout v hlavě tak, že vletím na led, ale pak se může stát, že si koleno urvu, a to by byla blbost. Až budu mít pocit, že bych mohl hrát, tak půjdu. Já ho ale teď nemám,“ přiznal Holík na začátku týdne.



Nadále se elitní centr Komety uklidňuje tím, že ošklivě vyhlížející úraz ho podle prvních pocitů mohl vyřadit na daleko delší dobu, než je stávajících šest týdnů. Když ho Dominik Graňák z Karlových Varů den před Silvestrem přilehl u mantinelu, nebylo moc těch, kteří by věřili, že Holíka v této sezoně ještě uvidí hrát.

Koleno a kotník tehdy dostaly pořádně zabrat.

„Taky jsem si tehdy byl jistý, že jsem v řiti,“ řekl Holík jadrně.

O šest týdnů později chodí bez omezení. Kotník má už zdravý úplně, koleno ho ale dál nenechá bruslit ostře.

„Zatím si jen pobrusluju. Dlouhý skluz. Není to každý den, a na led si vždycky jdu vyzkoušet hlavně to, kam mě to zranění pustí, kde už ucítím bolest. Zkouším všelijaké možnosti, abychom přesně věděli, na čem pracovat. Konec sezony to není, chodit můžu, bruslit můžu, ale není to ještě ono,“ upřesnil druhý nejproduktivnější hráč brněnského celku.

Červený už trénoval s Eratem a Plekancem

Kdo by naopak mohl řady Komety rozšířit o něco dřív, než se odhadovalo, je útočník Rudolf Červený. Posila z Hradce Králové už se po léčení otřesu mozku a zranění krční páteře začleňuje do sestavy. V pondělí Červený absolvoval veškeré nácviky v útoku vedle Tomáše Plekance a Martina Erata.

ONLINE: Kometa vs. Vítkovice podrobná reportáž od 18:00

„Nic extra už mě neomezuje, pouze tréninkové manko. Každý den je to o něco lepší, ale ze sestavy na tréninku bych toho moc neusuzoval. Byla reprepauza, různě se to míchalo,“ prohodil Červený. Připustil, že zcela ve hře se po stejně dlouhém výpadku, jaký má zatím Holík, ještě zdaleka necítí. „Šest týdnů jsem ležel, takže to logicky k ideálu má daleko. Cítím se dost unaveně,“ přikývl.



Oba nedávné reprezentanty si Kometa chystá hlavně na play off, kam chce jít posílena. Do konce základní části chybí odehrát devět zápasů, natěsnaných do dvou a půl týdne.

I kvůli dohnání herní praxe dvou velkých útočných zbraní by se Kometě hodně hodilo, aby se umístila v první šestce, která má play off jisté a před ním si dopřeje krátkou pauzu.

„Na play off bych chtěl být zpátky určitě. Denně pracujeme na tom, aby to šlo i dřív,“ přisvědčil Holík. Stejně uvažuje i Červený: „Rád bych byl Kometě co nejvíc platný v bojích o pohár,“ neskrývá.



Už dnešní zápas proti Vítkovicím může odkrýt, zda se v Brně opět dává do pohybu obvyklá síla, kulminující ve vyřazovacích bojích.

„Kluci mají dobrou náladu. Sezona graduje, chybí pár zápasů. Všechna mužstva posilovala, my taky, a věřím, že si to sedne a na play off budeme v té nejlepší formě,“ vyhlíží Holík.

Vynucenou pauzu nesnáší příliš dobře. Se zraněními delšími než pár dní nemá dosud zkušenosti. „Jednou jsem byl zraněný ve Zlíně, to jsem měl záda. Nebylo to nic velkého, vynechal jsem asi dva zápasy, nejel jsem kvůli tomu na nároďák. A pak jsem se zranil v nároďáku před mistrovstvím světa v Paříži. To ale bylo na konci sezona, pauza by byla tak či tak. Se zraněním během extraligy se potýkám poprvé,“ řekl.

S karlovarským zadákem Graňákem byl v kontaktu a zranění mu nevyčítal. „Napsali jsme si. Ani nevím, jak jsem spadl, jestli jsem mu šlápl na hokejku, nebo jsem spadl do rýhy. On spadl se mnou. Nemohl nic dělat, nešťastná náhoda. Nemá se mi za co omlouvat,“ vzkázal soupeři na dálku Holík.