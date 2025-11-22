Tipsport extraliga 2025/26

Máš průšvih? Jdeme na kafe a dort. Jandač to se mnou uměl, říká šampion Gřegořek

Pavel Kortus
  10:58
Mistr světa. Titul z roku 2010 už mu nikdo nevezme. Ale Petr Gřegořek musí chvilku přemýšlet nad tím, kde má schovanou medaili a dres z památného šampionátu. „Jsou doma ve sklepě,“ vyhrkne po chvíli 47letý bývalý hokejový obránce.
Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Obránce Petr Gřegořek se obtáčí kolem branky v utkání s Norskem.
SE ZLATEM. Hokejový obránce Petr Gřegořek s nejcennější medailí z MS 2010
Českobudějovický Petr Gřegořek protestuje u hlavního rozhodčíhoVladimíra Pešiny.
Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek
Bývalý pro důrazného beka platí jen napůl. Profesionální kariéra už je pryč. Na amatérské úrovni se však k hokeji znovu vrátil. Za rezervní tým Milevska nastupuje v jihočeském krajském přeboru.

„Bylo to hecování od staršího syna. Chtěl si se mnou zahrát zápas, tak si potřebuje vyřídit možnost nějakého střídavého startu z juniorky Motoru. Snad to půjde,“ vysvětluje.

Končící Gřegořek: Jak jsem začal makat, záda mě trápila víc a víc

Ještě na to nedošlo, a tak táta na společné utkání se synem čeká. Zatím si zkusili maximálně trénink. „Návrat byl těžký. Když jsem stoupl na led, myslel jsem, že se to učím znova. Ruce ani nohy nešly, ale nejhorší bylo, že se mi úplně zúžilo periferní vidění. Po pár zápasech se to trochu zlepšilo, ale i tak,“ přibližuje.

I přes různé těžkosti Gřegořka hokej stále baví. „Kdyby ne, tak do toho nejdu. Stejně tak kdyby mi to na ledě vůbec nešlo. Takhle máme dobrou partu, v kabině jsou fajn kluci, takže mě to celkem baví, i když mě po zápase všechno bolí,“ přiznává.

S věkem musel obránce trochu změnit i svůj styl hry. „Nemám nabrusleno jako v profikariéře, tak si musím dát krok rezervu. Je třeba přemýšlet, kam ještě zajedu a kam už ne. Ale čekal jsem to horší,“ uvažuje.

Českobudějovický Petr Gřegořek protestuje u hlavního rozhodčíhoVladimíra Pešiny.
Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Současný návrat je pro rodáka z Českého Těšína již druhým v pořadí. O ten první se pokoušel před sedmi lety, kdy zabojoval o místo v týmu tehdy ještě prvoligového Motoru.

„Fyzicky jsem se cítil dobře. Bylo to něco úplně jiného, než když jsem s hokejem o tři roky dřív končil. Tehdy jsem měl takové problémy se zády, že jsem z postele lezl po čtyřech. V přípravě to bylo velmi dobré, ale nakonec jsem nechtěl ve čtyřiceti brát místo mladým klukům. V týdnu bych třeba nebyl schopný sehrát tři zápasy, ale jen jeden,“ líčí.

Gřegořka trápily ploténky, bolest chtěl potlačovat a bojovat s ní. „Cvičil jsem, snažil se s tím něco dělat. Pak už jsem se před každou aktivitou musel půl hodiny rozcvičovat, abych se udržel ve formě a byl schopný hrát. Časem už mě to přestalo bavit a řekl jsem dost,“ tvrdí.

O trenérech a emocích

Na roky v profesionálním hokeji tak už může jen vzpomínat. Ale rozhodně je na co. „Kariéru jsem si celkově užil, i když vždycky jde udělat něco jinak nebo lépe. Hrál jsem na dobrých adresách v Třinci, Vítkovicích, na Spartě, v Liberci. Ale nejlepší roky jsem prožil v Budějovicích,“ srovnává.

Nebyly to celé sezony a neřadily se ani vcelku za sebou, ale na jihu Čech jich sehrál celkem sedm. „Skvělé byly hlavně tři roky s trenérem Pepou Jandačem. Hráli jsme zajímavý a útočný hokej, skončili jsme třikrát v semifinále. Hlavně poslední rok jsme měli opravdu tým na titul. Vypadli jsme v sedmém zápase s Karlovými Vary. To byla hrozná škoda,“ vzpomíná.

Petr Gřegořek v dresu Českých Budějovic

V kariéře zůstal u dvou porážek ve finále play off extraligy a bronzu v Budějovicích. „Po dvou stříbrech si člověk na začátku kariéry říká, kolik později posbírá titulů. Ale neplatilo to. Vždy mě bavilo hrát ofenzivní hokej. Ne jako na konci, kdy jsme pod trenérem Rastislavem Čadou v Liberci nemohli ani vyjet s pukem zpoza branky a kotouče musely lítat po mantinelech dopředu. To mě nebavilo a rozhodl jsem se, že končím,“ říká.

Zkušenosti s trenéry má Gřegořek různé, podobně jako většina sportovců. Mezi jeho osudové kouče patří Josef Jandač. Pod ním se mu dařilo v Budějovicích, vytáhl si ho do Sparty a věřil mu i v národním týmu.

„On to se mnou uměl. Když jsem udělal nějaký průšvih, tak mě bral na kafe a dezert. Pak mi říkal: Ty jo, ty už jsi mě stál peněz. Ale pomohlo to. Věc jsme probrali, pak jsme si normálně popovídali o životě a měli jsme díky tomu dobrý vztah. Po některých klucích šlapal a ty na něj asi tak rádi nevzpomínají, ale my to spolu měli dobré,“ má jasno.

Povahou byl důrazný obránce vždy velmi energický. Provázely ho debaty s rozhodčími i různé šarvátky. „Zpětně vím, že jsem kolikrát zbytečně vybouchl. Ale jak jsem se nechal vtáhnout do hry, tak jsem hned startoval. Martin Zaťovič vždy říkal, že nemám snad ani krátkou zápalnou šňůru, že nemám žádnou,“ směje se.

Hlavně rozhodnutí sudích, ta Gřegořka dokázala vytočit. „S Tomášem Turčanem to byly boje. Jednou jsem zahodil hokejku a šel do šatny. Tam jsem seděl, už měl sundanou vestu a bouchlo to ve mně. Říkám, že ho jdu zmlátit. Nedoběhl jsem na led, protože mě v tunelu mezi střídačkami chytil manažer Jarda Látal,“ vzpomíná.

Kouč Jandač si jako tehdejší asistent Vladimíra Růžičky zvolil Gřegořka i do finálního týmu na mistrovství světa 2010, kde český tým získal na dlouho dobu poslední zlatou medaili.

Obránce Petr Gřegořek se obtáčí kolem branky v utkání s Norskem.
SE ZLATEM. Hokejový obránce Petr Gřegořek s nejcennější medailí z MS 2010

„Byl to samozřejmě největší zážitek kariéry. Trenéři byli normální lidé, což mi vyhovovalo. Nikdo nás nehlídal, jestli si po večeři dospělý chlap dá pivo, nebo ne. Pamatuji si, jak asi právě Pepa Jandač při společném focení říkal: Chlapi, tohle si zapamatujte. Buď to bude velký průser, nebo velký úspěch. Nebyli jsme daleko od toho prvního, když jsme sotva postoupili ze skupiny. Nakonec se ale vše sešlo a povedlo se zlato,“ raduje se.

Důrazný bek odehrál na šampionátu všechny zápasy, jednou také skóroval. I díky úspěchu se mohl těšit na nové angažmá. V Superlize podepsal společně s Jandačem v týmu ukrajinského Kyjeva.

„Pár týdnů před odletem to zkrachovalo. Už ani nevím proč, asi nedostali licenci. Byla to škoda, těšil jsem se. Podepsal jsem nakonec v Karlových Varech, ale myslel jsem, že za dva tři měsíce odejdu pryč. Opravdu se pak ozval ruský Petrohrad, ale klub mě nepustil,“ hovoří.

S manželkou mají firmu

Dnes už pro něj hokej není číslem jedna. S manželkou ho živí podnikání, mají firmu na zpracování kovošrotu. „Máme přes 60 zaměstnanců v několika pobočkách. Já se starám o provoz, žena o obchod. Po večerech práci spolu často ladíme, nebo to naopak o den odložíme. Máme to dobře nastavené,“ chválí si.

Když si od práce potřebuje odpočinout, oddává se své hlavní vášni. „Motorky a enduro, to mě opravdu baví. Začal jsem jezdit i různé hobby hard endurové závody. U nás jich moc není, takže vyrážíme do Rumunska nebo Chorvatska. Je to zajímavý a extrémně náročný koníček. Ale psychicky si tam opravdu odpočinu a vyčistím hlavu. Neřeším tam žádnou práci a e-maily. Jen mezi svými debatuji, jakou gumu na motorku nazout a podobně,“ usmívá se.

Spojení s hokejem má hlavně díky synovi Adamovi. Ten nastupuje za budějovickou juniorku. „Je to fajn kluk, dobrý člověk, což je pro nás hlavní. Je mu devatenáct, to je věk, ve kterém už kluci zkouší často třeba první ligu. Ale každý má svůj čas. Myslím, že mu dospělý hokej bude vyhovovat víc. Také hraje obránce a třeba se mu povede sezona a dostane se ještě výš,“ uvažuje.

