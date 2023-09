Liberecký útočník Gajda si vyzkoušel v přípravě s Fribourgem roli obránce

„Nacouval jsem toho nejvíc za celý život. Trenéři mě ale chválili a kluci mi pak zatleskali v šatně, že jsem to zvládl dobře a slušně se s tím popral,“ řekl Gajda v rozhovoru pro klubový web ke svému netradičnímu nasazení v defenzivě.

Bílí Tygři ve středu večer sehráli první ze tří plánovaných zápasů na turnaji La Coupe des Bains ve Švýcarsku. V dramatické bitvě s domácím celkem Fribourg-Gottéron dokázali dvakrát vyrovnat, nakonec však smolně padli 3:4. Vítěznou branku soupeř vstřelil pouhých dvacet vteřin před koncem a na to už Liberec nedokázal zareagovat.

Mladík Gajda byl připravený do zápasu proti silnému švýcarskému sokovi naskočit jako třináctý útočník. Jenomže všechno bylo nakonec jinak. Už v úvodu se zranil Jakub Šedivý a Liberci tak najednou zbývalo jen pět beků. Trenéři proto ukázali na nadějného útočníka a poslali ho na výpomoc do obrany.

„Na postu obránce jsem možná zkoušel hrát někdy v žácích, ale potom už ne. Celý život hraju jenom jako křídlo a párkrát možná na centru, ale vždy to bylo v útoku,“ smál se Gajda. „Byl to ale úplně jiný pohled na hokej a docela mě to i bavilo,“ dodal hráč, který v závěru konečně na chvíli naskočil i do útoku.

Asistent libereckého trenéra Boris Žabka, který má v týmu na starosti obránce, záskok nadějného forvarda v obraně ocenil. „Před prvním střídáním mu bylo potřeba v krátkosti vysvětlit některé základní věci, kupříkladu jak se chovat v obranném pásmu. Tím, že má ale jako útočník přehled dopředu, tak umí hrát na puku a zvládnout různé situace. Patří mu velká pochvala,“ řekl Žabka.

Petr Gajda začínal s hokejem na Slavii, v deváté třídě se však stěhoval do Liberce. Tam hrál v dorostenecké a juniorské kategorii, kde se svými týmy získal zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Už v šestnácti letech naskočil mezi muže v dresu tehdejší liberecké farmy v Benátkách nad Jizerou. V minulé sezoně hrál za prvoligové Litoměřice a tygří juniorku.

Teď je jedním z mladíků, kteří usilují o místo v mužském extraligovém týmu. „Není jednoduché spojit mládí s úspěchem, ale my věříme tomu, že se to dá. Áčko je finální produkt, ale tu péči musíte věnovat už od mládeže. Přestavba týmu už začala a my v ní budeme pokračovat,“ říká asistent Žabka.

Včera měli liberečtí hokejisté na turnaji ve švýcarském Yverdonu volný den, dnes ve 20.15 nastoupí proti týmu Ambri-Piotta. Trojboj s účastníky nejvyšší švýcarské soutěže zakončí zítra od 18 hodin proti Lausanne.