Vítkovický Fridrich: První branka nás nerozhodila, víme, že doma jsme silní

Mohl jste dát vítězný gól v prodloužení, kdy to Plzeň zkusila bez gólmana. Puk ale přešel čáru po uplynutí času. Věděl jste, že musíte být rychlý?

Věděl jsem, že zbývá pár sekund. Chtěl jsem co nejrychleji vystřelit, jenže kdybych to trefil vedle, vypadalo by to blbě. Tak jsem si to narovnal, abych si byl jistý. Když puk letěl k tyči, trochu jsem znejistěl. Bohužel video, už třetí v zápase, bylo v náš neprospěch. Ale myslím, že to bylo velmi málo po čase.

Vás trenér Holaň přesunul před třetí třetinou od Lakatoše a Marosze k Muellerovi a Kriegerovi. Jak se vám hrálo?

Byl to určitě dobrý impulz. Trenér to prohodil a obě lajny se prosadily, obě daly gól.

V nájezdech jste si věřil na kličku mezi betony?

Do poslední chvíle jsem čekal. Naznačil jsem bekhend, ale to měl gólman pohlídané, střelu taky, tak jsem to zkusil mezi nohy. Ty dva body z nájezdů před reprezentační pauzou nás těší.

A vy se těšíte na reprezentaci?

Těším se moc! Na jaře jsem si to vyzkoušel, vydržel jsem tam poměrně dlouho. Teď se těším na další týden. Je to parádní zkušenost, zahrát si s nejlepšími hokejisty Švédska, Finska a Švýcarska.