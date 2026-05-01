„Petr Fiala má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské. Jsem přesvědčen, že vytvoří velmi kvalitní tandem s Petrem Svobodou,“ uvedl generální manažer Erik Fürst. Fiala dovedl Olomouc v roce 2014 do extraligy.
Po první sezoně po návratu Hanáků do nejvyšší soutěže ho ale v pozici hlavního trenéra nahradil Zdeněk Venera. Fiala převzal olomouckou juniorku, v sezoně 2019/20 vedl v extralize Kometu Brno, ale už v listopadu ho nahradil majitel klubu Libor Zábranský.
Olomouc v poslední sezoně obsadila v základní části 12. místo, v předkole play off prohrála 0:3 na zápasy s Třincem.