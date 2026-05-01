Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Dovedl je do extraligy a teď se vrací. Fiala po letech znovu na střídačce Olomouce

Autor: ,
  17:27
Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala. Šestašedesátiletý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahradí Róberta Petrovického, jenž po sezoně zamířil do Českých Budějovic. Fiala bude spolupracovat s asistentem Petrem Svobodou. Olomouc to oznámila na sociálních sítích.
Fotogalerie2

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„Petr Fiala má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské. Jsem přesvědčen, že vytvoří velmi kvalitní tandem s Petrem Svobodou,“ uvedl generální manažer Erik Fürst. Fiala dovedl Olomouc v roce 2014 do extraligy.

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Po první sezoně po návratu Hanáků do nejvyšší soutěže ho ale v pozici hlavního trenéra nahradil Zdeněk Venera. Fiala převzal olomouckou juniorku, v sezoně 2019/20 vedl v extralize Kometu Brno, ale už v listopadu ho nahradil majitel klubu Libor Zábranský.

Olomouc v poslední sezoně obsadila v základní části 12. místo, v předkole play off prohrála 0:3 na zápasy s Třincem.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Šimon Stránský znovu vítkovický. Vrací se po více než šesti letech

Šimon Stránský z Brna ujíždí před Auvituem z Vítkovic.

Šimon Stránský se po více než šesti letech vrací do hokejových Vítkovic. Osmadvacetiletý odchovanec ostravského klubu, který strávil uplynulou sezonu a půl v útoku Komety Brno a získal s ní loni...

1. května 2026  15:31

Velký krok vzad. A co dál? McDavid nešetřil kritikou: Celý rok jsme jen průměrní

Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off.

Končit sezonu tak brzy? Na to není zvyklý. V předchozích dvou sezonách měl Stanley Cup na dosah, letos mu zůstal na míle vzdálený. Connor McDavid, nejlepší hokejista současnosti, ale po vyřazení...

1. května 2026  14:14

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

1. května 2026  14:12

Hronek netrénoval, čeká se na vyšetření. A Faksa? Skládáme to, uvidíme, říká Kalous

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Obránce Filip Hronek vynechal po zranění ve čtvrtečním úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku trénink hokejové reprezentace. Před víkendovými zápasy turnaje Euro Hockey Tour...

1. května 2026  13:55

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně...

Hokejový útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které během kariéry odehrál 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním...

1. května 2026  12:43

Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

Maxim Čajkovič slaví gól do sítě Hradce.

Hokejový Litvínov po barážové sezoně zásadně řeže do kádru, nejslabší tým letošní extraligy opouští osm hráčů. Končí obránci František Gajdoš, Markuss Komuls, Quinn Schmiemann a útočníci Jaroslav...

1. května 2026  12:16

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Libor Zábranský se opět postaví na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...

1. května 2026  9:57,  aktualizováno  10:28

Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...

1. května 2026  10:17

Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...

1. května 2026

Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana.

V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...

1. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:56

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....

1. května 2026  7:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.